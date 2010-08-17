تیم بسکتبال ایران مغلوب آرژانتین شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، تیم بسکتبال نوجوانان کشورمان از ساعت 11:30 امروز سه شنبه به وقت محلی سومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات بسکتبال بازی های المپیک نوجوانان را برابر تیم آرژانتین برگزار کرد.

این دیدار که در زمین بسکتبال مجموعه "اسکیپ یوث اسپیس" برگزار شد، تیم کشورمان با نتیجه 24 بر 21 تن به شکست داد. این در حالی بود که تیم کشورمان در ثانیه آخر بازی با یک شوت 3 امتیازی کار را به تساوی کشاند اما داوران این امتیاز را نپذیرفتند تا شاگردان کیانی تن به شکست دهند. اعتراض کیانی و دیگر همراهان تیم کشورمان نیز راه به جایی نبرد تا این تیم براحتی مغلوب شود.

با این شرایط شانس صعود تیم ایران به جمع هشت تیم برتر مسابقات بسکتبال کمرنگ شد.

نیمه اول این بازی با نتیجه 16 بر 12 به سود تیم آرژانتین به اتمام رسیده بود.

شاگردان قاسم کیانی در گروه B مسابقات بسکتبال بازی‌های المپیک نوجوانان با آرژانتین، مصر، پاناما و لیتوانی همگروه هستند. ایران پیش از این مقابل مصر پیروز شده بود اما به لیتوانی باخته بود.

این تیم فردا آخرین دیدار خود در مرحله گروهی را برابر تیم پاناما برگزار می کند.

مسابقات بسکتبال المپیک نوجوانان به صورت سه به سه و در دو تایم پنج دقیقه ای برگزار می شود.