خزاعی در گفتگو با مهر: دفاع مقدس هویت سینمای ما است

محمد خزاعی دبیر یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس در ارتباط با برگزاری این دوره پس از وقفه چند ساله به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره 25 سال پیش پایه گذاری شده است. 10 دوره آن به صورت دوسالانه برگزار شده و امسال بعد از حدود پنج سال وقفه برپا جشنواره برگزار می‌شود.

وی افزود: با وجود این وقفه چند ساله باید ما به نقاط بارزی در برپایی برسیم. باید این جشنواره در دوره جدید دوباره احیا می‌شد. جشنواره دفاع مقدس در جریان تولید سینمای ایران پیش از این تاثیر مثبتی داشته است. ما در ابتدا با نگاهی به کارنامه چند ساله این جشنواره افق‌هایی را در نظر گرفتیم.

خزاعی در ادامه بیان کرد: با همین رویکرد بخش‌هایی همچون بخش بین‌الملل را به جشنواره اضافه کردیم و در برخی موارد بخش‌هایی حذف شد. البته در تمامی این موارد کارشناسی صورت گرفت، امسال عنوان مقاومت را به جشنواره اضافه کردیم.

دبیر یازدهمین جشنواره بین‌المللی دفاع مقدس در ارتباط با بحث نبود فیلمسازان شاخص در عرصه سینمای دفاع مقدس افزود: تولید آثار دفاع مقدس نیاز به پشتیبانی و حمایت دارد. ذائقه مخاطب سینما به سمتی حرکت کرده که شاید گاهی از فیلمهای این ژانر استقبال می‌کنند که البته این موضوع نیز با حمایت در پروسه تبلیغات شکل می‌گیرد.

خزاعی در ادامه گفت: سینمای دفاع مقدس دچار مشکلاتی شده است که در صورت حل آن می‌توان به آینده امیدوار بود. در این جشنواره که فیلمهای سالهای 82 تا 84 مورد بررسی قرار گرفته است، با 50 فیلم در این حوزه روبرو بودیم. اما بین سال 84 تا 89 فقط 47 فیلم ساخته شده است. این کاهش 50 درصدی باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: فیلمسازان شاخص دیگر در عرصه سینمای دفاع مقدس کار نمی‌کنند. البته هر فیلمسازی حق انتخاب دارد. اما موضوع این است که اغلب این فیلمسازان دچار نوعی دلخوری از برخی رفتارها شده‌اند. ما این موضوع را در جشنواره مورد آسیب شناسی و بازشناسی قرار می‌دهیم.

دبیر یازدهمین جشن سینمای ایران با اشاره به مشکلات سینماگران دفاع مقدس افزود: یکی از عمده ترین مشکلات این فیلمسازان نبود امکانات و پشتیبانی‌های لازم در این حوزه است. تمام کارگردانهای سینما و تلویزیون همیشه از وجود بروکراسی‌های اداری رنج می‌برند. آنها برای ساخت هر فیلمی باید هزینه و مبالغ زیادی صرف کنند. حتی شهرک سینمایی دفاع مقدس نیز با مشکل امکانات روبرو است.

وی در ادامه بیان کرد: سازمانهایی چون سپاه، ارتش، بسیج و... باید از این نوع سینما در بحث امکانات حمایت کنند. بحث سرمایه گذاری نیز یکی از دغدغه‌های مهم فیلمسازان این عرصه است. در سینمای دنیا دولت برای یکسری از مضامین سوبسید در نظر می‌گیرد و هزینه‌هایی را پرداخت می‌کند. به طور نمونه امسال فیلمی جنگی از روسیه که در کن حضور داشت پرخرج‌ترین فیلم تاریخ این کشور محسوب می‌شد.

خزاعی خاطر نشان کرد: سینمای دفاع مقدس هویت ملی ما است و باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد. بحث اکران نیز یکی ازنگرانی‌های فیلمسازان به شمار می‌رود. سینمادار حق دارد فیلمی را اکران کند که به لحاظ اقتصادی برای وی سودآوری داشته باشد. دولت وظیفه دارد حمایت‌هایی را انجام دهد تا از این طریق سینماها فیلمهای این گونه را اکران کنند و نگران برگشت سرمایه نباشند.

دبیر یازدهمین جشنواره دفاع مقدس گفت: سینمای دفاع مقدس که معرف هویت ما است متاسفانه نتوانسته طی این سالها در بخش بین‌الملل حضور چندانی داشته باشد. جنگ ما متفاوت از جنگهای دیگر است زیرا در آن مفهوم ایثار، شهادت و مسائل انسانی جاری است. برای اینکه بتوانیم این مضامین را به دنیا بشناسانیم باید در بخش بین‌الملل حرکت‌های مثبتی انجام دهیم. امیدوارم بتوانیم فیلمهای دفاع مقدس را در خارج از کشور اکران کنیم.

وی در ادامه افزود: بحث پژوهش نیر باید مورد توجه فیلمنامه نویسان و کارگردانان قرار گیرد. ادبیات جنگ ما در این سالها رشد زیادی کرده است. اما سینما و تلویزیون تنها 10 درصد از گنجینه‌های دفاع مقدس را به تصویر کشیده است. هنوز مسائلی وجود دارد که اگر به تصویر کشیده شود مورد توجه مخاطبین قرار می‌گیرد.

خزاعی همچنین درباره بخش تولید آثار گفت: در بخش تولید فیلمهای 313 ثانیه‌ای از 65 فیلمساز حمایت کردیم. همچنین در بخش قلم طلایی نیز صحبت‌هایی با مدیر رسانه ملی برای حمایت انجام داده‌ایم. سیما فیلم، حوزه هنری و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز از این فیلمنامه‌های برتر برای تولید حمایت می‌کنند.

وی در پایان عنوان کرد: خوشبختانه بنیاد روایت فتح با راه اندازی دوباره این جشنواره، سفارش ساخت فیلمهای سینمایی در حوزه دفاع مقدس و همچنین ایجاد امکانات در شهرک دفاع مقدس قدم بزرگی درجهت احیای این سینما برداشته است. سعی داریم در این دوره از چهار سینماگر برجسته و شاخص این حوزه نیز تقدیر کنیم.