عباس خوشدل آهنگساز پیشکسوت موسیقی ایرانی با اعلام این خبر در توضیح چرایی تشکیل این ارکستر در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت : عرضه آثار خوب موسیقی ایرانی که با سلیقه مردم هماهنگ است دلیل اصلی تشکیل این ارکستر بود چراکه درحال حاضر شاهد هستیم که قطعاتی که درکنسرت ها اجرا می شود معمولا قطعات جدید است که البته این اتفاق درجای خود نیکو است اما اجرای آثاری که مخاطب موسیقی ایران با آن خاطره دارد یکی از دغدغه های اصلی من است و بسیار مشتاق بودم که جنبه هایی از موسیقی مردمی دوران گذشته را در قالب ارکستر نوای کاروان ارائه دهیم.

وی در ادامه به دلایل همکاری خود با فریدون شهبازیان و نادرگلچین اشاره کرد و گفت : بسیاری از آثار قدیمی خودم را با آواز نادر گلچین اجرا کرده ام و آشنایی دیرینه ای با ایشان دارم و آقای شهبازیان هم در دو آلبوم "نیلوفرانه" و"صدایم کن" با من همراه بوده است به همین دلیل تصمیم گرفتیم طی دو شب اجراهای متفاوت داشته باشیم به این ترتیب که در شب نخست آثار آهنگسازان بزرگ موسیقی ایرانی با تنظیم مجدد اجرا خواهد شد به عنوان مثال قطعه "مرغ سحر" اثر مرتضی نی داود که برای نخستین بار با صدای گلچین اجرا شد و در ادامه قطعاتی از حبیب سماعی و امیر جاهد اجرا می شود.

این آهنگساز در ادامه افزود : شب دوم از اجرای این کنسرت به اجرای قطعاتی از آلبوم "نیلوفرانه" و "صدایم کن" اختصاص دارد البته ناگفته نماند که تمام این قطعات براساس وسعت صدای نادر گلچین ارکستراسیون خواهد شد .

عباس خوشدل در ادامه به چرایی نام گذاری این ارکستر به "نوای کاروان" اشاره کرد و گفت : قطعه "نوای کاوران" یکی از آثار زیبای من با نادر گلچین با شعری از ابرهیم صفایی است به همین دلیل برای ماندگار ماندن این قطعه تصمیم گرفتم عنوان "نوای کاروان " را روی این ارکستر بگذارم.

وی در پایان به چگونگی سازبندی این ارکستر اشاره کرد و گفت : رهبری این ارکستر با فریدون شهبازیان است و ایشان بر مجموع آلبوم های نیلوفرانه 1 و 2 ، شبان عاشق ، صدایم کن و راز گشا نظارت داشته است به همین دلیل ایشان برای کم و کیف ساز بندی ارکستر تصمیم می گیرد.