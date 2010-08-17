مهمترین عناوین روزنامه های صبح سه شنبه کشور

ایران :

تصمیم ایران برای ساخت سومین مرکز غنی سازی اورانیوم

روزنامه نیویورک تایمز پیش بینی کرد؛ آمریکا در آستانه موج دوم بحران اقتصادی

ساخت اولین آزادراه 2 طبقه در شمال تهران

جزئیات و نحوه ثبت شماره حساب دریافت یارانه نقدی در "ایران" امروز

تفاهم:

گاز مشترکان پرمصرف قطع می شود

واردات 8 نوع برنج آلوده تخلف است؛ قیمت خرید تضمینی برنج 1400 تومان

با پشت سر گذاشتن ژاپن؛ چین دومین اقتصاد جهان شد



جام جم :

قانون پیش فروش، ساخت و ساز را رونق می دهد

مجلس و سازمان بازرسی: کاهش ساعت کار در رمضان خلاف قانون است

استقبال گسترده مردم از بزرگترین تفرجگاه معنوی کشور

جوان:

پاسخ 9 پرسش درباره حساب بانکی یارانه ها

انتقال حتمی 57 هزار کارمند از تهران

استاندار تهران: مدیران با هزینه شخصی افطار ساده بدهند؛ افطاری دادن با پول بیت المال ممنوع شد



جهان صنعت:

حمایت رئیس سازمان ثبت احوال از طرح دولت؛ روزی را خداوند می دهد

واردات خودرو در محاصره وزارت صنایع

سازمان بازرسی اقدام دولت برای تغییر ساعت کاری را خلاف قانون اعلام کرد



حمایت:

پاسخ به خواست فراتر از NPT ممنوع

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: لزوم قدرشناسی از آزادگان

7 هزار کارمند پایتخت، منتقل می شوند





خراسان:

رئیس جمهور مقابله به مثل با بازرسی کشتی های ایران را ابلاغ کرد

اقدام دیرهنگام مسئولان "آی تی" در مقابله با ویروس جاسوسی اروپایی ها برای آلودگی رایانه های ایران

صالحی: ساخت یک مرکز جدید غنی سازی اورانیوم تا اوایل سال آینده آغاز می شود



دنیای اقتصاد:

معاون اول رئیس جمهور در کارگروه تنظیم بازار خبر داد: کنترل قیمت با تمام ظرفیت

دهه شصتی ها در راه بازار کار

دریاچه ارومیه سرخ شد؟



فرهیختگان:

فعالان سیاسی مطرح کردند؛ نتایج نشست مشترک سران قوا

احتمال بازگشت کریمی و برکناری مدیرعامل استیل آذین

مشایی: به من گفته اند حرف نزن واجب تر دیدم حرف بزنم



شرق:

قانون صیانت از دستاوردهای هسته ای کشور ابلاغ شد؛ ایران به غنی سازی 20 درصد ادامه می دهد

توقف طرح بازنشستگی پیش از موعد مقرر

هیئت تطبیق مصوبات مجلس کاهش ساعات اداری را خلاف قانون دانست





کیهان:

خشم اوباما از اردوغان، ترکیه دیگر متحد آمریکا نیست

ورود 17 فروند ایرباس به ناوگان هوایی کشور

مخالفت ژنرال پترائوس با خروج زودهنگام نظامیان ناتو از افغانستان



گسترش صنعت:

وزیر صنایع و معادن با بی اثر خواندن تحریم ها اعلام کرد: رشد سرمایه گذاری، تولید و صادرات نفتی

با ابلاغ قانونی از سوی رئیس جمهوری؛ پاسخ به درخواست فراتر از ان پی تی ممنوع شد

رویترز گزارش داد؛ موج دوم بحران اقتصادی غرب را فرا می گیرد



همشهری:

اعتراض مجلس و سازمان بازرسی به تصمیم دولت؛ کاهش ساعت کار ادارات، خلاف قانون است

افزایش قابل توجه پرونده های قاچاق در گمرک

دریاچه ارومیه سرخ شد



