به گزارش خبرگزاری مهر، فیفا قول داده که ارزیابی واقعگرایانه ای از پیشنهاد میزبانی جام جهانی 2018 و یا 2022 روسیه داشته باشد.

برپایه گزارش آسوشیتدپرس، هیئت شش نفره فیفا به ریاست "هارولد ماین نیکولز" روز دوشنبه وارد سنت پترزبورگ شد. سنت پترزبورگ یکی از چهار شهر روسیه برای میزبانی رقابت های جام جهانی در نظر گرفته شده است. روس ها قول داده اند که تمامی زیرساخت ها برای میزبانی این رقابت ها به جز زمین ورزشگاه لوژنیکی را از نو بازسازی کنند.

برای میزبانی رقابت های جام جهانی 2018 یا 2022 تا به حال 9 کشور از جمله انگلستان و آمریکا پیشنهاد خود را تسلیم مقامات فیفا کرده اند.