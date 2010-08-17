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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

پنج بازیکن اینتر میلان در فهرست بازیکن سال یوفا قرار گرفتند

پنج بازیکن اینتر میلان در فهرست بازیکن سال یوفا قرار گرفتند

پنج بازیکن از تیم اینتر میلان در فهرست انتخابی بازیکن سال فوتبال یوفا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر با مربیگری خوزه مورینیو فصل گذشته موفق شد در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا به عنوان قهرمانی دست پیدا کند و در رقابت های سری آ هم جام قهرمانی را بالای سر برد.

خولیو سزار، لوسیو، مایکون، وسلی اشنایدر و دیه گو میلیتو ، پنج بازیکن اینتر هستند که نام آنها در فهرست برترین های سال یوفا منتشر شده است. این  نفرات را 16 مربی حاضر در مرحله حذفی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا انتخاب کرده اند.

نام برترین بازیکن سال روز 26 اوت (4 شهریور) در موناکو اعلام خواهد شد. چنانچه لیونل مسی برنده عنوان برترین بازیکن سال انتخاب شود، نخستین بازیکنی خواهد بود که برای دو سال متوالی صاحب این عنوان می شود.

فهرست کامل بازیکنان منتخب یوفا به این شرح است:

* دروازه بانان منخب سال یوفا:
خولیو سزار (اینتر)، هوگو لوریس (لیون)، ویکتور والدس (بارسلونا)

* مدافعان منتخب سال یوفا:
لوسیو (اینتر)، مایکون (اینتر)، جرارد پیکه (بارسلونا)

* هافبک های منتخب سال یوفا:
ژاوی هرناندز (بارسلونا)، آرین روبن (بایرن مونیخ)، وسلی اشنایدر (اینتر)

* مهاجمان منتخب سال یوفا:
لیونل مسی (بارسلونا)، دیه گو میلیتو (اینتر)، وین رونی (منچستریونایتد)

کد مطلب 1135126

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