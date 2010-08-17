کتابخانه مرکزی کردستان در سنندج احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ولی الله میرزائی شامگاه دوشنبه و در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان کردستان، اظهار داشت: در سال جاری اعتباری مناسب برای آغاز عملیات اجرایی و ساخت و ساز کتابخانه مرکزی استان کردستان در سنندج در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: از محل اعتبارات استانی مبلغی حدود سه میلیارد ریال برای آغاز عملیات ساخت کتابخانه مرکزی کردستان و همچنین ساخت یک بابا کتابخانه در روستای نایسر در نظر گرفته شده است که امیدواریم با توجه به نظر مساعد مسئولان استان و همچنین پیگیری اداره کل کتابخانه های عمومی استان شاهد تسریع در آغاز ساخت و ساز این دو باب کتابخانه در سنندج باشیم.

فرماندار شهرستان سنندج در ادامه از افتتاح دو باب کتابخانه جدید همزمان با ایام هفته دولت در این شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به افتتاح این دو باب کتابخانه جدید در استان کردستان در ایام هفته دولت که با صرف هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 880 میلیون ریال به بهره برداری خواهند رسید، شمار کتابخانه های فعال در شهرستان سنندج به 11 باب افزایش خواهد یافت.

میرزائی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون از محل پنج درصد اعتبارات شهرداریها مبلغ 410 میلیون ریال به امورکتابخانه های شهرستان سنندج اختصاص یافته است گفت: توسعه کتابخانه ها از مظاهر فرهنگ جامعه و در راستای گسترش تحقیق، تفکر و نوآوری و تولید علم در میان جوانان و دانش آموزان است که باید در راستای توسعه و گسترش هر چه بیشتر آن تمامی دستگاه ها و سازمانهای دولتی مشارکت کنند.

وی در پایان ضمن تاکید بر به روز رسانی کتب کتابخانه های شهرستان متناسب با سن، جنس و نیازهای مراجعین خاطرنشان کرد: توجه به ساخت و افزایش شمار کتابخانه های شهرستان سنندج به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه شهرها امری لازم و ضروری است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.