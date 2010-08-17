صحن غربی حرم حضرت معصومه (س) همچنان تکمیل نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، با افتتاح این صحن که در سمت غربی حرم، بر روی رودخانه و حدفاصل پل آهنچی و پل بازارچه ساخته شد مساحت حرم مطهر کریمه اهل بیت (ع) 20 هزار متر مربع افزایش یافت و علاوه بر اتصال خیابان‌ ساحلی و حرم مطهر عبور و مرور زائرین و اهالی در اطراف حرم نیز آسان شد.

اما از همان فردای روز افتتاحیه نیمی از این صحن مجددا مسدود شد. ابتدا گمان‌ها بر این بود که پروژه تمام شده است و کارگران تنها در حال رفع نواقص برجای مانده هستند و بزودی تمامی صحن بازگشایی خواهد شد. اما پس از گذشت 5 ماه همچنان این صحن نیمه کاره و ناقص باقی مانده است.

مرتضی شیخ الاسلام، سرپرست تیم نظارت بر پروژه‌های توسعه حرم مطهر، عملیات عمرانی باقی مانده صحن غربی را تنها دو درصد می‌داند در حالی که عوامل اجرایی این مقدار را به غیر از رفع نواقص باقی مانده ، 10 درصد اعلام می‌کنند.



البته هر دو گروه با یکدیگر در اتمام کار تا پایان شهریورماه اتفاق نظر دارند.

به این ترتیب اگر امور روند طبیعی خود را طی کنند 6 ماه پس از افتتاح رسمی رئیس جمهور، صحن غربی یا همان جوادالائمه(ع) به بهره‌برداری کامل می‌رسد.



هنگامی که برای کسب اطلاعاتی از وضعیت فعلی طرح به سرپرست کارگاه ساخت این صحن مراجعه شد وی از هرگونه اظهار نظری خودداری کرد و دلیل این مسئله را جلوگیری از بروز هرگونه مشکل سیاسی برای شرکت مجری و پیشرفت طرح عنوان کرد.

با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که علاوه بر هزینه‌ای که صرف افتتاح این پروژه شد، پس از افتتاح زودهنگام آن دستگاه‌های دولتی نسبت به تزریق اعتبارات برای ادامه این طرح بی‌میل شدند و در این زمینه کم‌کاری می‌کنند که این مسئله موجب ضررهای فراوانی برای شرکت مجری شده است.

با این حال به نظر می‌رسد افتتاح پروژه‌ها قبل از اتمام آن به بیماری مزمنی در بین مسئولین تبدیل شده است که حتی در روند اجرایی امور نیز تاثیر منفی به همراه دارد و موجب بلندتر شدن دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولین شده و می‌شود.