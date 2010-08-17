پرویز بیگی حبیب‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید این خبر گفت: این تصمیم در جلسه دیروز شورای سیاستگذاری جشنواره گرفته شد اما اتفاق دیگری بعد از آن نیفتاد.

وی در توضیح گفته خود افزود: من قائل به این هستم که جشنواره شعر فجر دبیرخانه داشته باشد، سخنگو داشته باشد و همه چیز دارای حساب و کتاب باشد.

بیگی حبیب‌آبادی درباره برنامه‌هایش برای این دوره از جشنواره شعر فجر توضیح بیشتری نداد و گفت: شیوه من این است که عوض اینکه به 10 -15 خبرنگار درباره برنامه‌هایم برای جشنواره شعر فجر توضیح بدهم، یک کنفرانس خبری می‌گذارم و آنجا همه چیز را می‌گویم.

این شاعر گفت: پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر قطعاً یک سخنگو خواهد داشت و اخبار جشنواره فقط از طریق او اعلام خواهد شد.

همچنین شنید‌های خبرنگار مهر حاکی از این است که مصطفی امیدی دبیر اجرایی دوره چهارم جشنواره بین‌المللی شعر فجر هم در سمت خود ابقا شده و مسئولیت اجرایی جشنواره امسال را بر عهده خواهد داشت.

پرویز بیگی‌حبیب‌آبادی 56 ساله صاحب مجموعه‌هایی شعری از قبیل غریبانه، حماسه‌های همیشه، آیینه در غبار، اهل قلم و آن همیشه سبز است و تاکنون با صفحات ادبی نشریاتی مانند جانباز، بنیاد، آتیه، کیهان، اطلاعات، جمهوری اسلامی، ایران، همشهری و جام‌ جم همکاری داشته است.

خبرگزاری مهر روز گذشته از انتصاب قریب‌الوقوع دبیران این جشنواره و تعیین زمان و مکان برگزاری آن خبر داده بود.