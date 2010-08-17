150 داستان کوتاه به "چراغ مطالعه" رسید / میزبانی برگزیدگان در شیراز

ابوذر قاسمیان دبیر نخستین جایزه ادبی "چراغ مطالعه" در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات آن گفت: بنیاد ادبی "چراغ مطالعه" مستقر در شیراز به همت بخش خصوصی اقدام به برپایی نخستین جایزه ادبی "چراغ مطالعه" کرده و از تمامی نویسندگان داستان‌های کوتاه ایرانی در ایران و جهان دعوت کرده آثار خود را تا 31 شهریور برای رقابت به دبیرخانه ارسال کنند.

وی ادامه داد: از زمان اعلام فراخوان تاکنون بیش از 150 داستان کوتاه از ایران و کشورهایی چون آمریکا و دانمارک به دبیرخانه جایزه مستقر در شیراز رسیده است که با اتمام زمان دریافت آثار هیئت داوران مشخص و کار انتخاب آثار برتر آغاز می شود.

دبیر نخستین جایزه ادبی "چراغ مطالعه" با اشاره به اینکه اختتامیه این جایزه به میزبانی شیراز برگزار می شود عنوان کرد: مراسم اعلام برگزیدگان و اهدای جایزه دی ماه سالجاری برگزار می شود و ما از برگزیدگانی که در داخل کشور و در شهرهای دیگر هستند دعوت می کنیم در اختتامیه شرکت کنند و اگر برگزیدگان از خارج از کشور باشند نماینده آنها دعوت خواهد شد.

قاسمیان افزود: داوری آثار این جایزه ادبی بدین شیوه است که در مرحله اول از بین داستانهای کوتاه رسیده 40 داستان به عنوان چهلچراغ جشنواره به بخش مسابقه راه پیدا می کنند که تمامی آنها در کتابی به عنوان "برگزیدگان نخستین دوره جایزه ادبی چراغ مطالعه" به چاپ می رسد . از آن بین نیز 10اثر به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی می شود که پس از رتبه بندی نفر اول تا دهم تندیس جشنواره تنها به نفر اول تعلق می گیرد.

وی درباره دست اندرکاران این جایزه ادبی توضیح داد: این جایزه با مدیریت اجرایی سوسن تقوایی برگزار می شود و همراهان ادبی آن احمد اکبرپور، بابک طیبی، قاسم شکری، غلامحسین دهقان، مرضیه جوکار، علیرضا محمودی ایرانمهر، محمدحسن شهسواری، پدرام رضایی زاده، حسین لعل بذری و خلیل رشنوی هستند.

به گفته وی هیئت داوران جایزه از بین همراهان ادبی و پس از پایان مهلت دریافت آثار، انتخاب می شوند.

دبیر این جایزه ادبی در پایان گفت: بنیاد "چراغ مطالعه" به زودی مجله ادبی الکترونیکی را با همین نام راه اندازی می کند و همچنین در تدارک دریافت مجوز برای نسخه چاپی مجله هستیم که تا زمان برپایی این جایزه ادبی، بخشی از مجله به اخبار و اطلاعات آن اختصاص بیابد.