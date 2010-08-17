گزارش مهر از آخرین تحولات در پنجمین جشنواره شعر فجر

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ابلاغیه رئیس جمهور به وزیر ارشاد برای تعیین یک نفر به عنوان قائم مقام در امور شعر و ادب این وزارتخانه یحیی طالبیان برای این سمت انتخاب شد.

اعضای شورای سیاستگذاری پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر هم بعد از این انتصاب منصوب شدند که در این میان نام یکی دو شاعر عضو شورا در دوره‌های پیشین این جشنواره به چشم نمی‌خورد و آنها جای خود را به افرادی دیگر داده‌اند.

امسال محمدرضا ترکی و ساعد باقری در ترکیب شورای سیاستگذاری جشنواره شعر فجر حضور ندارند و در عوض به جای این دو 7 شاعر شامل اکبر بهداروند، مصطفی محدثی خراسانی، منصوره نیکوگفتار، عبدالرحیم سعیدی‌راد، عباس کی‌منش (مشفق کاشانی)، محمدعلی بهمنی و علی‌قلی امیراحمدی به جمع این شورا اضافه شده‌اند.

امسال همچنین نامی از محمود سالاری مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد در میان اعضای اجرایی شورای سیاستگذاری جشنواره شعر فجر به چشم نمی‌خورد.

بر اساس اطلاع خبرنگار مهر شورای سیاستگذاری جشنواره شعر فجر در سال جاری علاوه بر رئیس یک معاون هم دارد که قرار است در جلسه آتی معرفی شوند.

همچنین جشنواره مانند سال قبل یک دبیرکل خواهد داشت که بر تمامی امور مربوط به جشنواره نظارت خواهد کرد. دو دبیر علمی دیگر شامل (دبیر آثار داخلی و دبیر آثار خارجی) و نیز دبیر اجرایی جشنواره هم زیر نظر دبیرکل فعالیت خواهند کرد.

تا کنون هیچیک از مسئولان نامبرده انتخاب و یا معرفی نشده‌اند و گویا این امر در دو جلسه پیش روی شورای سیاستگذاری محقق خواهد شد. این در حالی است که در دوره قبلی (چهارم) جشنواره علی موسوی گرمارودی عهده‌دار سمت دبیرکلی بود و مرتضی امیری اسفندقه (به عنوان دبیرعلمی آثار داخلی)، موسی بیدج (به عنوان دبیر علمی آثار خارجی) و مصطفی امیدی (به عنوان دبیر اجرایی جشنواره) زیر نظر او به فعالیت می‌پرداختند.



یحیی طالبیان قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب پیشتر از برخی جابجاییها در شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر به دلیل کناره‌گیری برخی اعضا و اضافه شدن نفرات جدید خبر داده بود.

وی درباره تغییر سیاست کلی جشنواره امسال هم بر این نکته که "اگر مجموع اعضا سیاست جدیدی را نهایی کردند اِعمال خواهد شد" تاکید کرد و با این حال یادآور شد: استفاده از توان همه طیفها و جریانهای شعری کشور سیاست این شورا است.