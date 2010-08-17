روستاهای ساوجبلاغ امکانات فرهنگی کافی ندارند

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: بسیاری از روستاهای شهرستان ساوجبلاغ از نظر امکانات فرهنگی در مضیقه هستند و بخش قابل توجهی از نیازهای فرهنگی ساکنان آنها به دنبال این امر به شکل پاسخ داده نشده باقی می ماند.

وی ادامه داد: لازم است همه دستگاه های ذیربط در ساوجبلاغ برای حل این مشکل جدی به شکل مطلوب همکاری و تعامل داشته باشند و میان آنها هماهنگی کافی وجود داشته باشد ضمن اینکه لازم است دستگاه ها در این زمینه از انجام فعالیتها به شکل موازی کاری خودداری کنند.

کانونهای فرهنگی در روستاهای ساوجبلاغ تشکیل و برپا شود

این مسئول بیان کرد: برای حل مشکل یادشده لازم است کانونهای فرهنگی در روستاهای ساوجبلاغ تشکیل و برپا شود و همه تلاش کنیم تا این کانونها در اسرع وقت ثبت شوند و کار خود را به شکل جدی آغاز کنند.

وی عنوان کرد: به دنبال ثبت کانونهای یادشده به آنها اعتبار داده می شود که این امر کمک می کند تا زودتر بتوانند برپا شوند و به ارائه خدمات فرهنگی به روستاییان بپردازند.

حل مشکلات جوانان روستاها در زمینه مسکن نیازمند توجه

این مسئول اظهار داشت: در عین حال لازم است به حل مشکلات جوانان روستاها در زمینه مسکن نیز توجه کافی داشته باشیم و در این زمینه همه دستگاه ها بسیج شوند تا این مشکل در اسرع وقت حل شود و جوانان روستایی بتوانند از مسکن مناسب بهره مند شوند.

حدادی گفت: در صورت عدم توجه به این امر، ساخت و ساز غیرمجاز در روستاهای منطقه افزایش می یابد که این امر، تبعات نامطلوب دیگری به همراه دارد و معضلاتی ایجاد می کن که ممکن است به سادگی قابل جبران نباشند.

تشکیل تعاونی های روستایی بسیاری از مشکلات را حل می کند

وی خاطرنشان کرد: تشکیل تعاونی های روستایی بسیاری از مشکلات روستاییان را از سر راه برخواهد داشت و کمک می کند تا آنها بتوانند به شکل منسجمتری نیازهای خود را تامین کنند و در این خصوص موفق باشند.

این مسئول افزود: این منطقه به سبب جاذبه های طبیعی و تاریخی از پتانسیلهای مناسبی برای جذب گردشگر برخوردار است. ضمن اینکه تا کنون 9 روستای این شهرستان به عنوان روستای نمونه گردشگری معرفی شده است.

حدادی اضافه کرد: جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه گردشگری و حمایت از آنها از اولویتهای اصلی فرمانداری ساوجبلاغ است.