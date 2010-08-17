گیتس سال آینده از پنتاگون می رود/ درخواست برای خروج زودهنگام از افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت گیتس در گفتگو با مجله فارین پالیسی گفت: من فکر می کنم که تا سال آینده من در سمتی که شما می دانید، خواهم بود. ما به این سمت حرکت می کنیم که بدانیم آیا استراتژی موجود در افغانستان مؤثر است یا خیر؟

وزیر دفاع آمریکا افزود: ما افزایش نیرو را تکمیل می کنیم و در ماه سپتامبر ارزیابی را انجام می دهیم. به نظر می رسد که یک فرصت منطقی در سال 2011 برای خروج از افغانستان و دست کشیدن از این کشور وجود دارد.

گیتس گفت که پس از آنکه مسئله عقب نشینی نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان را با دیوید پتریوس فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در این کشور بررسی کند از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.

این در حالی است که پتریوس گفته است به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توصیه خواهد کرد تا خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان را که قرار است پایان سال 2011 عملی شود به تاخیر بیندازد.

اما وزیر دفاع آمریکا بر این باور است که صبر کردن تا اوایل سال 2012 برای خارج کردن نیروها اشتباه خواهد بود لذا به نظر وی زمانی در سال 2011 برای عقب نشینی خوب خواهد بود.