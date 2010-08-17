مشکلات ماهدشت با نبود کمربندی در این منطقه دوچندان شده است

موسی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ماهدشت بر سر راه تردد چندین استان کشور قرار دارد و آنها را به هم متصل می کند اما این منطقه از داشتن کمربندی محروم است و این امر، مشکلات تردد عمومی در داخل شهر را به طرز محسوسی افزایش داده است.
وی ادامه داد: ماهدشت از نظر ترانزیتی وضعیت خاصی دارد و باید اهمیت این امر به شکل کافی و مطلوب تبیین شود تا بتوانیم در آینده ای نزدیک شاهد احداث کمربندی در این منطقه باشیم و تردد خودروهای مسافر از طریق این کمربندی انجام گیرد.
احداث کمربندی نیازمند تامین بودجه کافی است
این مسئول عنوان کرد: قولهایی در خصوص احداث کمربندی در ماهدشت داده شده که همچنان منتظر عملی شدن آنها هستیم ضمن اینکه تحقق این امر نیازمند تامین امکانات و بودجه کافی است.
وی گفت: در حال حاضر، بسیاری از خودروهایی که از کرج و تهران عازم استانهای دیگر هستند و مسیر محمدشهر، ماهدشت و اشتهارد را برای این امر انتخاب کرده اند، مجبور هستند از داخل این مناطق عبور کنند.
سلیمانی اظهار داشت: این امر به ترافیک این منطقه اضافه می کند در حالیکه لازم است یک کمربندی در مناطق یادشده برای اینگونه ترددها در نظر گرفته شود.
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