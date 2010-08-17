مشکلات ماهدشت با نبود کمربندی در این منطقه دوچندان شده است

موسی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ماهدشت بر سر راه تردد چندین استان کشور قرار دارد و آنها را به هم متصل می کند اما این منطقه از داشتن کمربندی محروم است و این امر، مشکلات تردد عمومی در داخل شهر را به طرز محسوسی افزایش داده است.

وی ادامه داد: ماهدشت از نظر ترانزیتی وضعیت خاصی دارد و باید اهمیت این امر به شکل کافی و مطلوب تبیین شود تا بتوانیم در آینده ای نزدیک شاهد احداث کمربندی در این منطقه باشیم و تردد خودروهای مسافر از طریق این کمربندی انجام گیرد.

احداث کمربندی نیازمند تامین بودجه کافی است

این مسئول عنوان کرد: قولهایی در خصوص احداث کمربندی در ماهدشت داده شده که همچنان منتظر عملی شدن آنها هستیم ضمن اینکه تحقق این امر نیازمند تامین امکانات و بودجه کافی است.

وی گفت: در حال حاضر، بسیاری از خودروهایی که از کرج و تهران عازم استانهای دیگر هستند و مسیر محمدشهر، ماهدشت و اشتهارد را برای این امر انتخاب کرده اند، مجبور هستند از داخل این مناطق عبور کنند.

سلیمانی اظهار داشت: این امر به ترافیک این منطقه اضافه می کند در حالیکه لازم است یک کمربندی در مناطق یادشده برای اینگونه ترددها در نظر گرفته شود.

اداره راه برای احداث کمربندی در ماهدشت برنامه ریزی کند

این مسئول اظهار داشت: از اداره راه انتظار می رود در این زمینه به شکل مطلوبی برنامه ریزی کند و وارد عمل شود ضمن اینکه لازم است همواره به مسئله قرارگرفتن محمدشهر، ماهدشت و اشتهارد در مسیر مواصلاتی چندین استان کشور توجه ویژه ای داشته باشیم.

سلیمانی یادآور شد: حل مشکلات تردد جاده ای در ماهدشت نیازمند همکاری همه دستگاه های ذیریط است و همه باید در این خصوص خود را مسئول بدانند و طبق وظایف عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: لازم است کمربندی در اسرع وقت در ماهدشت احداث و در انجام این پروژه همه موارد لازم در نظر گرفته شود تا کمربندی یادشده با بالاترین کیفیت ممکن احداث شود و از مشکلات ترافیکی و حمل و نقلی منطقه بکاهد.