فرودگاه بین المللی پیام در تامین سوخت هواپیماهای خود مشکل جدی ندارد

محمد نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: سوخت هواپیماهای فرودگاه بین المللی پیام تامین می شود و نباید در این خصوص دغدغه داشته باشیم زیرا توانسته ایم بخشی از مشکلات موجود در این زمینه راحل کنیم.

وی ادامه داد: تانکر سوخت 700 هزار لیتری در پیام برپا می شود که این امر کمک می کند تا پشتوانه سوختی در اختیار داشته باشیم و بتوانیم از حجم مشکلات سوخت به شکل مطلوب و قابل توجهی بکاهیم.

این مسئول اظهار داشت: فرودگاه بین المللی پیام هواپیماهای مختلفی در اختیار دارد که شامل ملکی و اجاره ای هستند و در انواع کوچک و سنگین وجود دارند.

وی با اشاره به ظرفیت بارگیری و تخلیه بار در زمان کمتر از دو ساعت در منطقه ویژه اقتصادی پیام، یادآور شد: چندین منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد که منطقه ویژه پیام به دلیل داشتن فرودگاه، نزدیکی با پایتخت و استقرار بسیاری از شرکت های بازرگانی و تجاری در استان تهران از جایگاه ویژه برخوردار است.

نوروزی گفت: امکان سرمایه گذاری برای اتباع ایرانی و خارجی به هر میزان مشارکت و تضمین سرمایه گذاری خارجی بر طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و آزادی نقل و انتقال سرمایه و سود حاصل از آن از مزیتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام است.

قوانین منطقه ویژه اقتصادی پیام دست و پاگیر نیست

این مسئول اضافه کرد: نبود قوانین دست و پاگیر اداری، قابل انعطاف بودن روابط کار و کارگری براساس توافقات فی مابین و ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها، ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای مستقر در منطقه از دیگر مزیتهای یادشده است.

وی افزود: البته این مزیتها محدود به امور فوق نمی شود و موارد دیگری از قبیل امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات گمرکی، امکان ترانزیت و صدور مجدد کالا بدون محدودیت و مجاز بودن ورود کالاهای تولید شده در منطقه به داخل کشور به میزان درصد ارزش افزوده بدون محدودیت و عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار را نیز در برمی گیرد.

وی یادآور شد: صرف نظر از این مسئله، وجود فرودگاه بین المللی اختصاصی باعث می شود منطقه ویژه اقتصادی پیام به همه نقاط دنیا دسترسی سریع و آسان داشته باشد که به دنبال این امر، سرعت عمل در امور مربوطه افزایش می یابد.