در گفتگو با مهر عنوان شد: پیچیدگی انتقال وزارت بهداشت از تهران / کاهش دانشجو در 3 دانشگاه تهران

دکتر حسین مبارکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات کارگروه انتقال کارمندان از شهر تهران گفت: بر اساس این مصوبات، کارگروهی نیز با هدف تحقق مصوبات مزبور در وزارت بهداشت تشکیل شده است که در تمامی زمینه ها من جمله برای انتقال کارمندان متقاضی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصمیم گیری کند.

تحقق کامل مصوبه انتقال از تهران در وزارت بهداشت و سایر واحدهای تابعه آن به یکباره وجود ندارد

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات موجود 40 درصد از پست های سازمانی و نیروی انسانی وزارتخانه ها باید از تهران خارج شوند اما با بررسی های صورت گرفته امکان تحقق کامل این موضوع در وزارتخانه و سایر واحدهای تابعه آن به یکباره وجود ندارد و امیدواریم با روند درخواست های انتقال و جابجایی از تهران به این کف تعیین شده برسیم.

پیچیدگی های انتقال از تهران در حوزه وزارت بهداشت

مبارکی اظهار داشت: یکی از پیچیدگی های انتقال از تهران در حوزه وزارت بهداشت این است که فردی که هیئت علمی یک دانشگاه علوم پزشکی است هم در روند آموزش دانشجویان پزشکی نقش دارد و هم در پروژه های پژوهشی که بیشتر بیمار محور است حضور دارد.

ارتباط بین مراکز پژوهشی، مراکز درمانی، مراکز دانشگاهی و دانشجویان ارتباطی زنجیر وار است

وی گفت: در واقع ارتباط بین مراکز پژوهشی، مراکز درمانی، مراکز دانشگاهی و دانشجویان و بیماران یک ارتباط کاملا معنا دار و زنجیر وار است که حذف یا نبودن هر کدام از این حلقه ها کلیت بحث آموزش، پژوهش و درمان را زیر سئوال می برد واز سوی دیگر وجود بیمار و حضور دانشجویان و اساتید در سطح بیمارستانها از مهمترین ویژگی های ارائه خدمات در کشور است. همچنین موسسات پژوهشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی یا کاملا در محیط دانشگاهی مستقر بوده و یا کاملا وابسته به مراکز درمانی هستند که ضمن ارائه خدمات بعضاً درمانی و تشخیصی فعالانه در زمینه تولید دانش در سطح کشور و بین الملل فعالیت می کنند.

نمی توان استاد و دانشجوی رشته های علوم پزشکی را بدون حضور بیمار تصور کرد

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت اضافه کرد: در واقع نمی توان استاد و دانشجوی رشته های علوم پزشکی را بدون حضور بیمار تصور کرد و این موضوع با رابطه استاد و دانشجو در سایر دانشگاههای کشور متفاوت است.

تلفیق آموزش، پژوهش و ارائه خدمات مهمترین ویژگی خاص وزارت بهداشت است

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت تلفیق آموزش، پژوهش و ارائه خدمات را مهمترین ویژگی خاص وزارت بهداشت دانست و به مهر گفت: از سوی دیگر مصوبات کارگروه انتقال نیز موضوع مهمی است که به شکل کارشناسی شده در وزارت بهداشت تلاش می شود در حد مقدورات و بدون تاثیر منفی در مسیر ارائه خدمات آموزشی و درمانی به مردم انجام گیرد. وزیر بهداشت نیز با دغدغه زیادی نسبت به این موضوع با جدیت این موضوع را پیگیری می کند.

کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران

وی از کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران خبر داد و به مهر گفت: کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو یکی از راهکارهای کاهش جمعیت دانشجویی در شهر تهران بوده که حسب مصوبات کارگروه بدان توجه شده است.

مبارکی اظهار داشت: وزارت بهداشت مصمم و با قدرت همگام با سیاستهای دولت پیش می رود اما به سادگی عملکرد این دستگاه را نمی توان با بقیه دستگاههای اجرایی در زمینه مصوبات انتقال مقایسه کرد چرا که نقش حاکمیتی این بخش و همچنین تولیت سلامت آحاد جامعه از جمله دغدغه های اساسی دولت نیز بوده و اجرایی شدن برخی از مصوبات کارگروه انتقال نیاز به زمان بیشتر و پیش بینی زیرساختهای مورد نیاز داشته که با دقت زیاد مراتب مدنظر بوده و به آنها توجه خواهد شد.

برنامه ای برای جابجایی معاونت ها وجود ندارد

وی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به همان پیچیدگی های مذکور و توضیحات ارائه شده برنامه ای برای جابجایی معاونت های آموزشی، تحقیقات و فناوری، دانشجویی، درمان، بهداشت و سایر بخشهای ستادی وجود ندارد و اگر بخواهد این اتفاق بیافتد در یک بازه زمانی طولانی مدت با پیش بینی زیرساختهای مورد نیاز ممکن خواهد بود.

امکان انتقال سه دانشگاه علوم پزشکی از شهر تهران در حال حاضر وجود ندارد

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت درباره انتقال سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران نیز یادآور شد: امکان انتقال این سه دانشگاه از شهر تهران در حال حاضر وجود ندارد چرا که علاوه بر اینکه ساختمان های آموزشی و درمانی این دانشگاهها قابل انتقال نیست و هیچ فضای فیزیکی به همراه مراکز درمانی که پاسخگوی نیازهای آموزشی دانشجویان در حال تحصیل باشد در هیچ شهری وجود دارد، بیمارستانهای وابسته به این دانشگاهها بخش اصلی خدمات درمانی را در تهران تامین می کنند و دانشجویان این دانشگاهها نیز وابسته به مراکز درمانی مربوطه هستند.

وی افزود: در این زمینه در حال حاضر به جز کاهش نیروی انسانی از محل پذیرش درخواستهای انتقال متقاضیان کار خاصی نمی توان کرد. هرچند در یک برنامه بلند مدت شاید با کاهش شدید جمعیت تهران و با پیش بینی فضا و امکانات مورد نیاز در این زمینه جابجایی یا انتقال این دانشگاهها را بتوان برنامه ریزی کرد.

ابلاغ وزیر بهداشت در تسهیل انتقال نیروی انسانی در حوزه وزارت بهداشت

مبارکی از ابلاغ وزیر بهداشت در تسهیل انتقال نیروی انسانی در حوزه وزارت بهداشت خبر داد و به مهر گفت: بر اساس ابلاغ دکتر مرضیه وحیددستجردی هر نیروی انسانی که مایل به انتقال باشد می تواند در این زمینه اقدام کند و واحدهای سازمانی هم موظفند به درخواستهای انتقال رسیدگی کنند.