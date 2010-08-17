85 درصد مردم 27 استان کشور متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروزمرادی اعلام کرد: سرپرستان خانوار در استانهای تهران، قزوین و قم که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پرکرده اند از امروز به مدت ده روز می توانند شماره کارت یا حساب بانکی خود را برای دریافت یارانه نقدی در سامانه www.refahi.ir ثبت کنند .

وی افزود: همچنین هموطنان ساکن استان البرز با توجه به اینکه قبلا فرمهای اطلاعات خانوار آنان برای استان تهران ثبت شده بود در این مرحله باید به ثبت شماره کارت یا حساب بانکی خود اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها درباره اقدام بعدی پس از اتمام مهلت ده روزه ثبت شماره حساب بانکی سرپرست خانوار در این سه استان گفت: طبق اعلام ثبت احوال از سال 87 تا کنون حدود یک میلیون و 800 هزار مورد ازدواج و 400 هزار مورد فوت ثبت شده است و باید هموطنان منتظر باشند تا تغییرات در آمار ازدواج، موالید، مرگ و میر و طلاق باهماهنگی مرکز آمار و دستگاه های ذیربط اول شهریور در اختیار ماقرار بگیرد و اعمال شود.

به گفته مرادی، تغییرات چهارگانه در اطلاعات خانوارها تقریبا پنج میلیون و 400 هزار رکورد را دستخوش تغییرمی کند.

معاون هدفمندکردن یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی از مردم سراسر کشور خواست پس از اتمام مرحله نخست ثبت شماره حساب به هیچ مرکزی مراجعه نکنند و منتظر اعلام اخبار ازسوی مراجع ذیربط باشند.

مرادی از فرصت جدید برای ارائه فرم اطلاعات اقتصادی خانوارخبر داد و گفت: به آن دسته از هموطنان که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پرنکرده اند در آذرماه فرصتی دوباره داده می شود تا این فرم را تکمیل و ارائه کنند.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها افزود: این تصمیم در کارگروه تحول اقتصادی اتخاذ شده تا هموطنان عزیز از این فرصت برای ثبت اطلاعات اقتصادی بهره مند شوند.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی درباره حسابهای مشترک (همسران ) برای ثبت شماره حساب دریافتی یارانه نقدی گفت: برابر قانون، یارانه نقدی فقط مختص سرپرست خانوار است و باید سرپرست خانوار شماره حساب خود را اعلام کند.

مرادی از مردم خواست در افتتاح حساب برای دریافت یارانه نقدی حتما حساب متمرکز باز کنند تا قابلیت عملیات دریافت و پرداخت آن لاین و همزمان را داشته باشند.

وی یادآورشد: مبنای عملیات به نام سرپرستان خانوارو اعلام کدهای ملی است که مرکز آمار ایران در اختیار ما قرار می دهد و درطراحی سایت refahi.ir ازهموطنان تقاضا کرده ایم در ثبت کدملی وشماره حساب دقت لازم را انجام دهند داشته باشند.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها با رد هرگونه اشکال و اختلال فنی در سامانه refahi.ir گفت: پهنای باند این سامانه طوری طراحی شده که در ظرف یک ساعت جوابگوی یک میلیون کاربراست و دراین مدت هم که عملیات ثبت شماره حساب سرپرست خانواردر 27 استان به اتمام رسیده شکایتی دریافت نکرده ایم.

معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی همچنین خاطرنشان کرد: تا کنون سرپرستان خانوار 27 استان؛ آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر،چهار محال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، زنجان ،کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، گلستان، گیلان، فارس، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده و متقاضی دریافت یارانه ها بوده اند در مراحل مختلف شماره کارت یا حساب خود را در این سامانه ثبت کرده اند.

به گفته مرادی، در این 27 استان که سرپرستان خانوار در آن اطلاعات اقتصادی را پرکرده اند 85 درصد متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند.