اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد در هفته آینده/ پذیرش 55 هزار نفر

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان می توانند نتایج نهایی کنکور را بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مشاهده کنند.

وی با بیان اینکه 120 هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 انتخاب رشته کرده اند، گفت: نسبت جنسیتی مجازین در این آزمون تقریبا 50 به 50 بود.

در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1389 برای 145 کد رشته شامل 52 کد رشته امتحانی در گروه علوم انسانی، 13 کد رشته امتحانی در گروه علوم پایه، 27 کد رشته در گروه فنی و مهندسی، 25 کد رشته در گروه کشاورزی، 10 کد رشته در گروه هنر، 14 کد رشته در گروه علوم پزشکی (فقط برای دانشگاه تربیت مدرس)، 4 کد رشته در گروه دامپزشکی دانشجو پذیرش می شود.

امتحانات ‌139 کد رشته‌‌ امتحانی‌ آزمون کارشناسی ارشد صبح و بعد از ظهر روزهای‌ 28، 29 و 30 بهمن ماه 1388 برگزار شد.