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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۲۰

کارگاه یک روزه "آشنایی با نشر الکترونیکی" برپا می‌شود

کارگاه یک روزه "آشنایی با نشر الکترونیکی" برپا می‌شود

دوره آموزشی "آشنایی با نشر الکترونیکی" دوشنبه 22 شهریور ماه در دفتر مدیریت آموزش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بابایی به عنوان مدرس در این دوره یک روزه  حضور خواهد یافت و سرفصل هایی چون آشنایی با فناوریهای نوین نشر الکترونیکی، آشنایی با نرم افزارهای رایانه ای نشر در محیط Online و Offline، کسب مهارت در تولید محتوای الکترونیکی در نشر محیط وب را آموزش می دهد.

دوره "آشنایی با نشر الکترونیکی" 22 شهریور ماه در محل مدیریت آموزش  پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی واقع در خیابان انقلاب، تقاطع فلسطین، شماره 1090 برگزار می‌شود.
 
شرکت کنندگان در این دوره از تسهیلاتی چون تخفیف شهریه دوره‌های دیگر، بهره‌مندی از یک دوره آموزشی به صورت رایگان برای دارندگان پنج گواهینامه دوره آموزشی از پژوهشگاه، استفاده از مدارک تمام متن الکترونیکی (شامل 10 مقاله فارسی، 5 مقاله انگلیسی و 5 کتاب الکترونیکی)، امکان استفاده از کتابهای موجود کتابخانه در محل پژوهشگاه، 10 درصد تخفیف انتشارات، بازدید از کتابخانه و ارائه گواهینامه مورد تایید دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری تهران برخوردار می‌شوند. اعضای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران نیز از 20 درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.
 


 
 

کد مطلب 1135168

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