سفیر ونزوئلا در مهر : چاوز و احمدی نژاد رهبران جدید جهان هستند

"دیوید بلاسکز" سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا در تهران ضمن بازدید از تحریریه خبرگزاری مهر در نشست بررسی روابط ایران و ونزوئلا به تشریح روابط دوجانبه و چشم انداز این روابط در آینده پرداخت.

زمینه های همکاری دو جانبه

بلاسکز مناسبات ایران و ونزوئلا در سالهای اخیر را رو به گسترش خواند و گفت: این دو کشور در آوریل سال 2009 نقشه راهی را امضا کردند که برای 10 سال آینده در نظر گرفته شده و شامل جزئیات گسترش و ادامه همکاریهای دو جانبه در زمینه های مختلف است. هوگو چاوز از سال 1998 که به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا انتخاب شد تا سال 2009 تلاش کرد، روابط این کشور با ایران را به سطح قابل قبولی برساند که تا پیش از آن، سابقه نداشت و طی این مدت تفاهمنامه ها و قراردادهای همکاری متعددی به امضای دو طرف رسید. در حال حاضر روابط دو کشور به روابطی راهبردی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و انرژی تبدیل شده است. در حال حاضر ایران یکی از صادرکنندگان فناوری به ونزوئلا است و این مسئله از جمله موضوعاتی است که در نقشه راه مذکور به آن اشاره شده و تلاش ما بر این است که تمامی بخشهای مطرح شده در این نقشه راه را اجرایی نماییم.

وی با بیان اینکه نقشه مذکور تنها آغازی برای مناسبات گسترده بین دو کشور است، تاکید کرد که دو کشور با عملیاتی کردن مسائل مطرح شده در آن، راه را برای توسعه روابط و تعمیم آن به زمینه های دیگر از جمله بخش های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی هموار می کنند. به گفته وی در حال حاضر دو کشور حدود 280 قرارداد و پروژه همکاری مشترک دارند و از این میان 72 پروژه در زمینه های اقتصادی و کشاورزی به ارزش 4 میلیارد دلار در حال انجام است، با این حال این ارقام تنها ارقامی ابتدایی است که در آغاز همکاریهای دو جانبه مطرح شده و پیش بینی می شود با افزایش سطح همکاریها شاهد افزایش چشمگیری در این زمینه باشیم. به عنوان نمونه پیش بینی می شود که صندوق مشترک ایران و ونزوئلا در آینده نزدیک هر کدام یک میلیارد دلار سرمایه جذب نمایند.

بلاسکز از همکاریهای ایران و ونزوئلا در بخش انرژی خبر داد و یادآور شد: هم اکنون بحث ساخت پالایشگاه و کشتیهای حمل فرآورده های نفتی و نیز پروژه های استخراج و صادرات نفت در هر دو کشور مطرح است، ونزوئلا در تلاش است که در پروژه میدان گازی پارس جنوبی مشارکت داشته باشد و از آن سو ایران نیز خواهان مشارکت در پروژه کمربند نفتی "اورینو" در ونزوئلا است، درعین حال همکاری هایی بین دو کشور دردیگر زمینه ها درحال انجام است، از جمله سازمان زمین شناسی ایران در حال همکاری با ونزوئلا برای تهیه پایگاه داده ها و تهیه نقشه های مرتبط با این داده ها برای طرف ونزوئلایی است. همچنین قراردادی برای فروش بنزین ونزوئلا به ایران در دستور کار قرار دارد که تا کنون تنها مبلغ و میزانی پایه برای این قرارداد مشخص شده و توافق های نهایی در مورد جزئیات بیشتر آن از جمله زمان آغاز و طول مدت این همکاری منوط به اعلام نیاز از سوی ایران شده است.



همکاری هسته ای نداریم



دیوید بلاسکز با رد هر گونه همکاری ونزوئلا و ایران در زمینه هسته ای، موضع کشورش در قبال برنامه هسته ای ایران را احترام به حق ایرانیان در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای دانسته و قطعنامه های آمریکا و اروپا در تحریم ایران را محکوم کرد. وی در عین حال خواستار توجه این کشورها به بیانیه سه جانبه تهران شد. به اعتقاد وی اصرار کشورهای غربی بر موضع خاص خود درقبال فعالیت هسته ای ایران با وجود تاکید چند باره مقامهای تهران برصلح امیز بودن این فعالیتها کاملا غیرقابل توجیه است.



مواضع مشترک در سیاست خارجی



سفیر ونزوئلا در تهران در تشریح نزدیکی مواضع و سیاستهای مشترک تهران و کاراکاس در مسائل بین المللی به ویژه بحران فلسطین، مسائل خاورمیانه و رویارویی با سیاستهای سلطه جویانه غرب خاطرنشان کرد: دو کشور خواهان دفاع از استقلال خود و همه کشورهای جهان در برابر اهداف سلطه جویانه هستند، آنها مواضع ضد امپریالیستی داشته و بنا بر موقعیتهای خود بدنبال ایجاد وحدت علیه این سیاستها هستند، از این رو باید گفت که این کشورها هر یک بطور جداگانه سیاستهایی را در این راستا دنبال کرده اند. موضوع دیگر بهره مندی هر دو کشور از منابع غنی انرژی است که منجر به دوخته شدن چشم طمع قدرتهای غربی به آنها شده به همین دلیل مبارزه با این رویه غرب سیاستهای واحدی می طلبد که دو کشور با تاکید بر وحدت و همکاری دو جانبه بدنبال آن هستند.



علل شباهتها در ادبیات و رفتار رهبران دو کشور



بلاسکز در پاسخ به علت وجود شباهتها و اشتراکات در نوع ادبیات و تصمیم گیریهای روسای جمهوری ایران و ونزوئلا گفت: هوگو چاوز فردی مسیحی است و سخنان و اقداماتش از جمله جستجو برای عدالت در راستای اعتقادات وی به مبانی این دین است، وی رهبری محبوب و مردمی است که با همین معیارها توانسته در میان دیگر ملتهای جهان نیز طرفدار داشته باشد، هر چند این امر انتقادهای برخی کاتولیکها را در ونزوئلا بدنبال داشته و ایده های سوسیالیستی ایشان را به باد انتقاد گرفته اند. اما جهان در سالهای اخیر تغییر کرده و گروه جدیدی از رهبران سیاسی را به خود دیده است که کوره آ، چاوز و احمدی نژاد از جمله آنان هستند. این رهبران در برخورد، رفتار و ادبیات خود در مواجهه با واقعیتهای فرهنگی و اجتماعی، چهره جدیدی را به نمایش گذاشته اند. درهمین حال وجود راه حلهای یکسان درحل مشکلات ومعضلاتی عمومی با ریشه های مشترک در کشور های جهان موجب شده که این رهبران به دنبال راه حلهای مشترکی باشند. به همین دلیل است که ما شاهد گام برداشتن آنها در راههای مشابهی هستیم.

ونزوئلا و آمریکای پس از اوباما



دیوید بلاسکز در مورد نوع مناسبات ونزوئلا و آمریکا پس از روی کار آمدن "باراک اوباما" در این کشور اظهار داشت: ما درحال حاضر در حال گذر از دورانی پر تنش هستیم. چاوز در این مدت فرصتی به اوباما داد که ببیند آیا وی با وجود تردیدهای ما، خواهان تغییری واقعی است یا این مسئله تنها در حد شعار مطرح شده است. با این حال می بینیم که در روابط خارجی این کشور هیچ تغییری مشاهده نمی شود. هر چند ما مناسبات اقتصادی با آمریکا داریم و مثلا هم اکنون از بزرگترین فروشندگان نفت و بنزین به ایالات متحده هستیم، اما این روابط در حد روابطی معمولی است و روابط دیپلماتیک ما نیز در همین حد است. ما حتی برنامه هایی برای کمک به شهروندان فقیر آمریکا داریم و طرحهای اجتماعی را نیز به منظور حمایت از مهاجران آمریکای لاتین و آفریقایی ساکن این کشور به اجرا گذاشته ایم.



بیانیه حمایتی کشورهای آلبا



وی همچنین ایده صدور بیانیه اخیر کشورهای عضو گروه آلبا در حمایت از برنامه هسته ای ایران را ناشی از نگرانیهای کشورهای آمریکای لاتین بویژه هشدار "فیدل کاسترو" در مورد هرگونه ماجراجوئی آمریکا علیه ایران دانسته و یادآور شد: در واقع روسای جمهوری کشورهای آلبا مخالف اقدام نظامی علیه ایران بودند که پس از توافقهای صورت گرفته بین آنها قرار شد سفیران آنها در تهران چنین بیانیه ای را صادر کنند. این نگرانی است که در بین کشورهای آمریکای لاتین وجود دارد، همانگونه که هوگو چاوز نیز در سخنان اخیر خود در مورد اجرای سناریوی نظامی علیه ایران هشدار داده است. این نشان می دهد که ما با وجود فاصله جغرافیایی، نگرانیهای مشترکی با ایران داریم.ما نگران ماجراجوئی آمریکا علیه ایران ونیز در منطقه آمریکا جنوبی بویژه درمورد اعزام نظامیانش به منطقه ومستقر کردن آنان درپرو وکلمبیا و جزایر نزدیک به مرزهای ونزوئلا هستیم.



وی در بخش پایانی سخنان خود تلاشهای آمریکا برای ایجاد سپردفاع موشکی در اروپا و فعال کردن سامانه های رهگیری موشکی در کشورهای خاورمیانه را مشابه تلاشهای این کشور برای حضور نظامی در حوزه دریای کارائیب دانسته و تاکید کرد: اقدامات آمریکا به بهانه تهدید اروپا و خاورمیانه از سوی ایران صورت می گیرد و متاسفانه جایزه نوبلی که به اوباما اهدا شد موتور محرکی شده برای انجام چنین اقداماتی است و به نظر می رسد که واشنگتن در حال طرح ریزی برای حملات نظامی احتمالی در آمریکای جنوبی است. به همین دلیل کشورهای آلبا با صدور بیانیه و حمایت قاطع خود از ایران، موضع خود را در قبال این اقدامات اعلام نمودند.