به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی مراسم تجلیل از نمایندگان و کارمندان آزاده مجلس به مناسبت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به ایران برگزار شد.
بنا بر این گزارش جلسه علنی امروز ساعت 8 و 37 دقیقه به ریاست علی لاریجانی و حضور 212 نفر از نمایندگان رسمیت یافت و با اعلام دستورکارهای جلسه و قرائت آیاتی چند از کلامالله مجید آغاز به کار کرد.
مراسم تجلیل از نمایندگان و کارمندان آزاده مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی مراسم تجلیل از نمایندگان و کارمندان آزاده مجلس به مناسبت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به ایران برگزار شد.
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