به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی مراسم تجلیل از نمایندگان و کارمندان آزاده مجلس به مناسبت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به ایران برگزار شد.



بنا بر این گزارش جلسه علنی امروز ساعت 8 و 37 دقیقه به ریاست علی لاریجانی و حضور 212 نفر از نمایندگان رسمیت یافت و با اعلام دستورکارهای جلسه و قرائت آیاتی چند از کلام‌الله مجید آغاز به کار کرد.