العامری در گفتگو با مهر: علاوی بلندگوی تبلیغاتی برخی سران عرب علیه ایران است

"عبدالعباس العامری" رئیس "جمعیت دوستی عراق و ایران" در تماس تلفنی با خبرگزاری مهر ضمن محکوم کردن مواضع خصمانه برخی طرفها و شخصیتهای سیاسی کشورش به ویژه ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه که خواستار اخراج حسن دانایی فر سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران از عراق شده است، جوسازی علیه کشورمان را اقدامات برنامه ریزی شده و هدفمند دانست که با فشارهای برخی کشورهای عربی دنبال می شود.

خاطر نشان می شود سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در بغداد اخیرا در اظهاراتی با بی اساس خواندن ادعای برخی طرفها مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی عراق بار دیگر بر حمایت کشورمان از تشکیل دولت مردمی با مشارکت همه گروههای سیاسی عراق تاکید کرد.

دانایی فر تاکید کرده بود ایران این حق را برای خود قائل است که از کسانی که اتهامات بی اساس را علیه این کشور مبنی بر دخالت در امور عراق مطرح می کنند، شکایت کند.

رئیس جمعیت دوستی خاطر نشان کرد : این دیدگاهها و مواضع خصمانه بر ضد ایران در سطح مردمی در عراق مردود است.

وی درباره ماهیت این طرفها و شخصیتها گفت : برخی طرفها و شخصیتهای سیاسی در مناطقی که همچنان بقایای رژیم بعثی صدام وجود دارند، همچنان به خصومت ورزی بر ضد ایران مشغول هستند.

العامری با تمجید از مواضع اصولی کشورمان در قبال ملت و دولت عراق افزود : به رسانه های قوی و برگزاری کنفرانسهایی در عراق برای خنثی کردن تحرکات خصمانه گروههای بعثی صدامی بر ضد ایران برای تبیین و تشریح دستاوردهای عظیم جمهوری اسلامی و مواضع سازنده و اصولی آن در قبال ملت عراق برای پایان یافتن رنجها و مصایب آن نیاز داریم.

وی خاطر نشان کرد : امثال علاوی و دیگر اعضای العراقیه آنچه را برخی رژیمهای عربی می گویند؛ بر ضد ایران مطرح می کنند.

رئیس جمعیت دوستی عراق و ایران تصریح کرد : این تحرکات در چارچوب یک برنامه استراتژیکی قرار دارد که صهیونیسم جهانی و آمریکا و مزدوران آمریکا در منطقه بر ضد ایران به راه انداخته اند و برخی گروههای دارای گرایش بعثی صدامی همانند العراقیه مجری آن هستند.

وی تاکید کرد : هدف از این هیاهوی رسانه ای، تلاش برای تیره کردن روابط حسنه ایران و عراق و ایجاد فضای دشمنی علیه جمهوری اسلامی ایران و پروژه های سازندگی این کشور در عراق است .

به گفته العامری، اظهارنظرها و اتهامات و ادعاهای برخی طرفها در داخل عراق بر ضد ایران، کاملا برنامه ریزی شده و هدایت شده از خارج عراق است.

منافقین گروهکی صهیونیستی آمریکایی هستند

رئیس جمعیت دوستی عراق و ایران درباره ادعای العراقیه به اینکه منافقین خطری برای عراق نیستند به مهر گفت : بر عکس این ادعاها، گروهک مجاهدین خلق، گروهک صهیونیستی و شاخه ای از موساد صهیونیستی و سیا آمریکا در عراق است و همچنان از بعثی ها حمایت و با حمایت مالی از آنها، این گروهک را تشویق به تحرکات خصمانه بر ضد جمهوری اسلامی ایران می کنند .

وی با اشاره به دید مثبت افکار عمومی اکثریت عراق به جمهوری اسلامی ایران در عین حال خواستار برنامه منسجم و جدی برای خنثی کردن تبلیغات منفی و هدفمند برخی رسانه ها و طرفهای مورد حمایت رژیمهای عربی بر ضد ایران شد.

العامری درباره سفیر جدید کشورمان در بغداد گفت : آقای حسن دانایی فر سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران به طور شفاف و واضح سیاستها و مواضع جمهوری اسلامی را در تبیین کرد؛ ایران حامی امنیت و ثبات عراق است و همواره مدافع ملت رنجور عراق بوده و خواهد بود.

رئیس جمعیت دوستی عراق و ایران بر ضرورت تحکیم پیوندهای دوستی و برادری میان ملتهای عراق و ایران تاکید کرد.