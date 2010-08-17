داوری کتاب سال دفاع مقدس آغاز شد/ 804 اثر در معرض ارزیابی 70 داور

محمدرضا سنگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: مجموعاً 804 عنوان کتاب برای ارزیابی در این دوره از جایزه گردآوری یا به دبیرخانه ارسال شد.

وی از پایان مرحله تفکیک این آثار در بخش‌های مختلف جایزه خبر داد و افزود: سرداوران گروه‌های 15 گانه مشخص شده‌اند و بعضی از آنها تیم داوری خود را هم انتخاب کرده‌اند و عملاً داوری آثار آغاز شده است.

به گفته دبیر علمی جایزه کتاب سال دفاع مقدس تیم‌های داوری بین 3 تا 7 نفر هستند هر چند ممکن است به خاطر تعدد آثار در برخی بخش‌ها دو گروه 5 نفره کار ارزیابی را بر عهده بگیرند.

سنگری اضافه کرد: مجموعاً 70 نفر کار داوری این دوره از جایزه کتاب دفاع مقدس را بر عهده خواهند داشت. البته اگر در مراحل بعدی اثری از این افراد در گردونه داوری قرار گرفت، داوران از ارزیابی آثار کنارخواهند رفت.

جایزه امسال کتاب دفاع مقدس به صورت دوسالانه برگزار می‌شود و در آن آثار حوزه‌های مختلف جایزه که در سال‌های 87 و 88 منتشر شده‌اند، ارزیابی می‌شوند.