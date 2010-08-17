نماینده شرق هرمزگان خواهان برخورد با مقصران در مرگ زن باردار مینابی شد

حجت الاسلام سیدعلی میرخلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس عنوان کرد: پدر این مرحومه فریده جعفری هفته گذشته این حادثه را به اطلاع بنده رساند و روز سه شنبه هفته گذشته با دکتر شکاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تماس گرفتم و در مورد علل این حادثه جویا شدم.

وی افزود: دکتر شکاری عنوان کرد یک تیم پزشکی تخصصی را بسیج کرده اند تا این بیمار را از خطر مرگ نجات دهند ولی متاسفانه پنجشنبه هفته گذشته متوجه شدم که فریده جعفری از دنیا رفته است.

نماینده شرق هرمزگان در مجلس بیان کرد: بعد از مرگ این خانم، دکتر بابایی رئیس پزشکی قانونی هرمزگان به بنده گفت که علت مرگ هنوز مشخص نشده است و به زودی دلیل مرگ را مشخص می کنند.

میرخلیلی اظهار داشت: باید در مورد این حادثه بررسی دقیقی صورت گیرد و پس از شنیدن اظهارات مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان میناب و خانواده این خانم و مشخص شدن علت فوت با مقصران این حادثه برخورد شود.

وی ادامه داد: پزشکی قانونی باید هرچه سریعتر برای مشخص شدن دلیل این ماجرا، علت مرگ را اعلام کند.

میرخلیلی در پایان گفت: اگر کوتاهی و حق کشی در این ماجرا صورت گرفته باشد باید احقاق حق شود و عاملان این حادثه تلخ را باید مجازات کرد.