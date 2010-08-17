برخی از اعضای حزب مرکل خواهان گفتگو با طالبان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از این مجله، "فیلیپ میسفلدر" سخنگوی حزب محافظه کار در پارلمان آلمان با اشاره به گلبدین حکمتیار گفت: به منظور تصمین ثبات در افغانستان ما باید اقداماتی را که برخی افراد انجام داده اند بررسی کنیم.

وی افزود: افرادی نظیر حکمتیار یا ملا عمر رهبر طالبان تنها در صورتی می توانند طرف گفتگو باشند که شرایطی از جمله محکوم کردن خشونت یا احترام به حقوق زنان را بپذیرند.

اشپیگل در ادامه این مطلب از علاقه برخی از شخصیتهای دیگر در برلین برای گفتگو با طالبان و حکمتیار خبر داده است.

"کرستین مولر" کارشناس مسائل و سیاست خارجی از سبزهای آلمان هم علاقمندی خود را برای مشارکت دادن طالبان در دولت حامد کرزای اعلام کرده است.

"گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان هم گرچه بطور علنی اعلام موضع نکرده اما بصورت ضمنی و خصوصی گفته است که باید برخی همکاری ها وجود داشته باشد و هیچ چیز نمی تواند جای آن را بگیرد.

این اظهارات در حالی است که برخی تردیدها درباره مواضع طالبان در بین سیاستمداران آلمانی وجود دارد.

"رینر استینر" (Rainer Stinner) کارشناس سیاست خارجی از حزب دموکرات های آزاد که حزب او جزئی کوچک از ائتلاف دولت مرکل است نسبت به ارتباط با حکمتیار به دیده تردید می نگرد.