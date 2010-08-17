رقابت های انتخابی کاراته برگزار می شود/ رئیس فدراسیون در لباس داوری

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی کاراته قرار بود با بررسی نتایج اردونشینان در رقابت های انتخابی و تورنمنت های بین المللی ترکیب تیم اعزامی به گوانگجو را معرفی کند. زمان اندک برای اعلام نفرات اصلی از سوی کمیته ملی المپیک و همچنین فاصله چند هفته ای برای اعزام تیم به تورنمنت خارجی باعث شد تا برنامه انتخاب نفرات اصلی تغییر پیدا کند.

بر همین اساس رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته امشب بعد از مراسم افطار در سالن تمرین مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد و اردونشینان هر وزن سه بار مقابل هم مبارزه می کنند و در نهایت فرد برتر به عنوان ملی پوش اعزامی به گوانگجو انتخاب خواهد شد.

در این مسابقات در وزن 55- کیلوگرم محمد قاسمی و وحید حسنی‌پور، در وزن 60- کیلوگرم امیر مهدیزاده و سعید علیپور ، در وزن 84- سعید فرخی ، ابراهیم حسن بیگی و جاسم ویشگاهی و در وزن 84+ کیلوگرم مهران بهنام‌فر و ذبیح الله پورشیب به مصاف هم خواهند رفت.

اهمیت پیکارهای انتخابی امروز تا جایی است که پناهی رئیس فدراسیون کاراته، برای نخستین بار در دوران ریاستش، لباس داوری بر تن می کند و پیکارهای امروز را قضاوت می کند. به همراه وی سیروس یزدانی نایب رئیس و داریوش قاسمی دبیر فدراسیون نیز احمدپناهی را همراهی خواهند کرد. رضا خادمیان نایب رئیس کمیته داوران چهارمین داور این مسابقات خواهد بود.

تیم ملی کاراته طی ماه های آینده حضوردر رقابت های قهرمانی جهان در صربستان و بازی های آسیایی گوانجو را پیش رو دارد که اردوی آماده سازی این دو تیم به صورت جداگانه برگزار می شود.

