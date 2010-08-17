به گزارش خبرنگار مهر، احمد غلامزاده در یک نشست مطبوعاتی گفت: کاتالوگ الکترونیکی یک شناسنامه واحد، استاندارد و متحد الشکل است که مشخصات ضروری کالا در آن درج می شود، به گونه ای که تمامی نهادهای مجوز دهنده در امر بازرگانی و تولید کشور آن را پذیرفته و براساس آن عمل خواهند کرد.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران افزود: صدور این شناسنامه هم اکنون از سوی ایران کد انجام می شود.

وی با اشاره به جذب ۳۱ هزار و ۵۰۰ عضو و صدور ۶۰۰ هزار کد ملی، تصریح کرد: وزارت بازرگانی و نهادهای حاکمیتی برای رسیدن به شفافیت در جهت برنامه ریزی به یک سند ملی، واحد و متحدالشکل نیاز دارند که امروز آن نیاز در کاتالوگ الکترونیکی کالای ایران کد متجلی شده است.

به گفته غلامزاده، این سند باید به گونه ای باشد که تمام نهادها آن را پذیرفته و براساس آن عمل کنند. به این ترتیب یک وحدت رویه مدیریتی در مجموعه بازرگانی کشور به وجود آمده و علاوه بر جلوگیری از دوباره کاری ها، امکان برنامه ریزی هماهنگ برای مدیران را نیز فراهم می کند.

وی اظهار داشت: برای تکمیل کاتالوگ الکترونیک کالا براساس سیاستهای وزارت بازرگانی، مرکز ملی شماره گذاری کالا ثبت مشخصات فنی محصولات در سامانه ایران کد را اجباری کرده و اقدامات لازم از جمله استانداردسازی الگوهای مشخصات فنی و تولید کاتالوگ الکترونیک را آغاز کرده است.

غلامزاده ادامه داد: در حال حاضر گروه مواد غذایی و ملزومات خانگی در اولویت نخست برای استانداردسازی الگوهای مشخصات فنی و صدور کاتالوگ الکترونیکی کالا هستند.

وی اظهار داشت: وقتی یک کالایی ایران کد دریافت می کند، یک کاتالوگ الکترونیکی به آن اختصاص می یابد که کلیه مشخصات پایه ای کالا در آن درج شده است و به این ترتیب به زودی تمام کالاهای کشور صاحب کاتالوگ متحدالشکل و یکسان می شوند.

به گفته مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، با ملی شدن سند کاتالوگ الکترونیکی ایران کد، عملیات تایید و کدگذاری هویت کالا یک بار برای همیشه توسط مراجع ذیربط انجام شده و حجم مراجعه مکرر بازرگانان یا تولیدکنندگان به نهادهای مجوز دهنده به نحو قابل توجهی کاهش می یابد.