به گزارش خبرگزاری مهر، این جوایز به صورت نقدی و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای به آثار برتر اهدا می‌شود.

براساس این خبر نفرات برتر در بخش‌های مسابقه بازیهای بزرگ، مسابقه بازیهای برخط، مسابقه بازیهای موبایل، مسابقه بازیهای کوچک، مسابقه طراحی کاراکتر، مسابقه بازی‌نامه نویسی، مسابقه بازیهای تغییر یافته، مسابقه بازیهای فلش با رای هیئت داوران مشخص می‌شود.

انجمن منتقدان و نویسندگان سینما نفرات برتر خود را در بخش بهترین بازی رایانه‌ای از نگاه منتقدان سینما در این جشنواره را معرفی می‌کند. نخستین جشنواره و نمایشگاه بازیهای رایانه‌ای تهران توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای شهریورماه امسال در دو بخش برگزار می‌شود.