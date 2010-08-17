  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۳۳

در جشنواره بازیهای رایانه‌ای/

300 میلیون ریال به بازیهای برتر اهدا می‌شود

300 میلیون ریال به بازیهای برتر اهدا می‌شود

300 میلیون ریال جایزه نقدی به برترین آثار ارسال شده به نخستین جشنواره بازیهای رایانه‌ای تهران اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جوایز به صورت نقدی و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای به آثار برتر اهدا می‌شود.

براساس این خبر نفرات برتر در بخش‌های مسابقه بازیهای بزرگ، مسابقه بازیهای برخط، مسابقه بازیهای موبایل، مسابقه بازیهای کوچک، مسابقه طراحی کاراکتر، مسابقه بازی‌نامه نویسی، مسابقه بازیهای تغییر یافته، مسابقه بازیهای فلش با رای هیئت داوران مشخص می‌شود.

انجمن منتقدان و نویسندگان سینما نفرات برتر خود را در بخش بهترین بازی رایانه‌ای از نگاه منتقدان سینما در این جشنواره را معرفی می‌کند. نخستین جشنواره و نمایشگاه بازیهای رایانه‌ای تهران توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای شهریورماه امسال در دو بخش برگزار می‌شود.

کد مطلب 1135180

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها