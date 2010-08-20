کشت زباله در زمینهای کشاورزی "مهتر" زنجان!

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، روستای مهتر در شش کلیومتری شهر زنجان در حالی با آلودگی شدید زیست محیطی ناشی از آلودگی زباله ها دست و پنجه نرم می کند که پنج روستای دیگر نیز اطراف محیط آلوده به زباله ها قرار دارند و این امر منجر به تاثیرات نامطلوب روی محصولات کشاورزی و دامی آنها شده است.

اهالی روستای مهتر که دیگر تحمل وضعیت غیر بهداشتی منطقه را ندارند و سلامتشان را را در معرض تهدید می بینند راه منطقه انباشت زباله را بستند تا نگذارند این روستا با بی توجهی برخی مسئولان نابود شود.

روستاییان ساکن مهتر شهرداری زنجان و منابع طبیعی استان زنجان را عامل اصلی این معضل می دانند و می گویند مسئول وضعیت پیش آمده شهرداری زنجان است و هنوز با گذشت سه هفته از بستن روستا به روی تخلیه زباله هیچ کس پاسخگوی آنها نیست.

دود آتش و بوی ناخوشایند زباله اجازه نفس کشیدن حتی با ماسک را هم نمی‌دهد. کوهی از زباله و خاکستر منظره ناخوشایندی را ایجاد کرده است. مگس، کلاغ، سگ‌های ولگرد و حتی گرگ اجازه نزدیک شدن به زباله های در حال سوختن را به کسی نمی دهد، حال تصور کنید ساکنان مظلوم روستا چگونه زندگی می کنند.

کمی آن‌طرف‌تر اهالی روستای مهتر از توابع بخش زنجانرود، جاده ورود به محل دفع زباله‌های شهر زنجان را کنده و جهت ممانعت از ورود کامیون‌های حمل زباله تجمع کرده‌اند.

آن‌ها خواستار تغییر کاربری این منطقه و دریافت خسارت از شهرداری هستند. معتزضان مهمتری که امروز محصولات باغی و حتی دامهای آنها برا ثر امراض ناشی از آلودگی زیست محطی ایجاد شده توسط زباله ها از بین رفته است از مسئولان تقاظ می کنند فکری به حال وضعیت پیش آمده بکنند ولی هیچ کس پاسخگوی آنها نیست.



زمینهای کشاورزی محل دفن زباله شدند

فیروز حقی، عضو شورای اسلامی روستای مهتر با انتقاد از مسئولان مربوطه و ارگان‌های حامی محیط زیست، در رابطه با مشکلات پیش آمده ناشی از دفع زباله‌های شهر زنجان در این منطقه گفت: حدود 15 سال پیش شهرداری بدون اطلاع اهالی روستا اقدام به ریختن مقداری از زباله‌های شهری در این منطقه کرد و پس از اعتراض اهالی منطقه با این وعده که قرار است کود شیمیایی و خسارت جهت رضایت روستاییان داده شود اهالی را تا حدودی از اعتراض بازداشت اما رفته‌رفته مقدار زباله‌ها افزایش پیدا کرد و زمین بیشتری نیز برای این میزان زباله اختصاص یافت، به طوری که مقدار زیادی از زمین‌های زراعی روستاییان به جای کشت، جهت دفع زباله تغییر کاربری داد و از این زمان بود که اعتراض روستائیان و شکایت و نامه‌نویسی آغاز شد.

حقی با اشاره به اینکه علاوه بر این 50 هکتار، بعدها شهرداری حدود 100 هکتار را به تصرف خود درآورد، افزود: از طرفی مقدار زیادی از زمین‌های منطقه نیز به علت تجمع زباله در این منطقه به طور عملی کشت نشد و کشاورزان از جهات مختلف در بهترین فصل زمانی کاشت محصول، دچار مشکل شدند.

وی یادآور شد: بعد از اعتراض‌ها و رفت و ‌آمدهای مکرر به شهرداری و منابع طبیعی، مقرر شد کارشناس رسمی در این رابطه و اینکه زمین متعلق به روستاییان است یا منابع طبیعی، نظر دهد.

حقی ادامه داد: بعد از اولین شکایت، اداره کل منابع طبیعی استان با استناد به مدارک غیرمستند مدعی شد که این بخش از اراضی منطقه تحت اختیار منابع طبیعی استان بوده و از این میزان 50 هکتار را جهت دفن زباله طبق صورت‌جلسه در تاریخ 16/12/72 به شهرداری زنجان واگذار کرده است.

عضو شورای روستای مهتر با اشاره به اینکه نقشه هوایی منطقه با هزینه روستاییان برداشته شد، گفت: کارشناس رسمی دادگستری مهندس محمدعلی داودی در تاریخ 13/7/83 پس از بررسی نقشه و مستندات روستاییان رأی به نفع روستاییان داد مبنی بر اینکه «محل مورد اختلاف جمعا به مساحت بیش از 53 هکتار جزو اراضی مزروعی روستای مهتر و مالکیت آن متعلق به نسق‌داران اهالی مهتر می‌باشد» اما با وجود این رأی، پرونده برای همیشه در منابع طبیعی بایگانی شد و شهرداری نیز کلا موضوع و رأی کارشناس رسمی دادگستری را کنار گذاشت و به ادامه دفع زباله در این محل اقدام کرد.

ما نیز از پیگیری‌های خود خسته شده و در انتظار برچیده شدن این منطقه از زباله و دریافت خسارتمان نشستیم اما دیگر تحمل این وضعیت ناخوشایند برای ما امکان ندارد به همین خاطر خانه و زندگی خود را رها کرده و اقدام به تجمع در این منطقه نموده‌ایم.

یونس عسگری، یکی از اهالی مهتر با اشاره به اینکه پنج روز است به صورت نوبتی در این ورودی نگهبانی می‌دهیم تا ماشینی وارد محل دفع زباله نشود، گفت: شهرداری حق و حقوق ما و فرزندانمان را پایمال می‌کند و کسی هم پاسخگو نیست، چرا که هیچ ارگانی به جز شهرداری و منابع طبیعی در جریان مصیبتی که سرمان آمده است، نیست.

کلاغها، سگهای ولگرد، باغهای بی محصول و آلودگی هوا امان مهتریها را بریده است

وی با اشاره به خسارت ناشی از دفع زباله در این منطقه از زنجانرود گفت: بو و دود ناخوشایند زباله‌ها اهالی منطقه را بیمار کرده، کلاغ‌ها امانمان را بریده‌اند، باغ‌های انگور و زردآلو محصولی برایمان ندارند، چراکه میوه قبل از اینکه برسد نصیب کلاغ‌ها می‌شود، ما هم که برای هر درخت نمی‌توانیم نگهبان شبانه‌روزی استخدام کنیم.

عسگری ادامه داد: همه این‌ها یک طرف، سگ‌ها و گرگ‌های وحشی هم یک طرف که به هوای این زباله‌ها به صورت گله‌ای به اینجا هجوم می‌آورند و علاوه بر گوسفندان به فرزندانمان هم رحم نمی‌کنند.

وی ادامه داد: سگ‌های ولگردی که به هزاران بیماری مبتلا هستند هراز چندگاهی اهالی یکی از روستاهای منطقه را روانه بیمارستان می‌کنند، اما خبری از یک عیادت خشک و خالی شهرداری هم نیست.

برخورد نامناسب کارکنان شهرداری موجب شده روستائیان دیگر از کمک شهرداری برای رفع مشکالشان نامید شوند و دست به دامن سایر دستگاهها شوند.

حسین علی مردای از اهالی روستای مهتر با بیان اینکه در حال حاضر بیماری و برخی امراض خطرناک روستای مهتر و چندین روستای اطراف منطقه انباشت زباله را تهدید می کند، افزود: ما دیگر تحمل این همه بدبختی را نداریم چرا که علاوه بر مزارع و باغ‌های ما، اهالی روستا به هزار نوع بیماری ریوی دچار شده‌اند.

مرادی ادامه داد: این وضعیت فقط شامل حال اهالی روستای مهتر نیست و روستاهای اطراف محل دفن زباله همچون سقلتولی، باقلوچه، والارود، محسن‌آباد، گوجه‌قیا و... نیز دچار این مشکلات هستند اما کسی توجهی به این مسئله نمی‌کند.

وی افزود: باید تکلیف مشخص شود، یا خسارتمان را داده و زمینمان را تحویل دهند و یا به صورت اصولی نسبت به این کار اقدام نمایند، در غیر این صورت روستای مهتر دیگر جایی برای زندگی نیست.

همچنین یکی از روستائیان با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل حضور سگ های ولگرد و همچنین کلاغ در محدوده منطقه زباله گندمزارها و باغات میوه و تاکستان های انگور آنها را مورد تهدید قرار داده افزود: در حال حاضر روستای مهتر با وضعیت بحرانی واسفباری روبروست و از مسئولان خواهش می کنیم روستای مهتر را نیز جزوی از استان زنجان فرض کنند و به ما کمک نمایند.

وجود منابع آب زیر زمینی و همچنین عبور رودخانه "مهتر چای" از این منطقه موجب شده تاثیر آب این منطقه دچار آلودگی شدید شده و مردم روستای مهتر و روستای در مسیر رودخانه با مشکلات فراوان زیست محیطی و بهداشتی مواجه شوند.

بی شک در مقطعی که کشور توانسته به توسعه و پیشرفت پایدار و مطلوب در همه بخشها دست یابد شایسته نیست که در روستایی که در همه عرصه ها مردان و زنانش در کنار نظام بودند بر اثر بی توجهی از ساده ترین امکانات و حقوق خود بی بهره و محروم باشند.

خبرگزاری مهر آماده شنیدن و انعکاس نظرات مسئولان ذیربط در این خصوص است.

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گزارش و عکس از رحیم مقدمی