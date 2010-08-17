تقلیل بحث فدک به مشاجره‌ بر سر زمین ظلم به شیعه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی شامگاه دوشنبه در تفسیر خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) که در محل دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد، اظهار داشت: متأسفانه برخی تصور کرده‌اند که ماجرای فدک دعوایی بر سر مال دنیا بوده است و چون آنچه را مال دختر پیامبر بوده غصب کردند حضرت زهرا(س) نیز به مقابله برخواست و متأسفانه برخی روضه‌خوان‌ها تعبیر " نان بچه‌هایم گرفته شد " را از زبان آن بزرگوار نقل می‌کنند که خطای بسیار بزرگی است.



وی با بیان اینکه تقلیل بحث فدک به مشاجره بر سر زمین، بزرگترین ظلم به شیعه است، گفت: معصومی که تمام دنیا زیر دستان او است هرگز به خاطر یک قطعه زمین چنین خطبه‌ای نمی‌خواند و این باور، باور بسیار خامی است.



مصباح یزدی ادامه داد: فدک تنها بهانه‌ای بود که زهرا(س) برخی حقایق را افشا کند چرا که تنها او بود که می‌توانست در آن شرایط سخن بگوید و با آن زبان مسائلی را طرح کند که به واسطه آن امروز شیعه و اسلام حقیقی به یادگار باقی بماند.

فدک جزو انفال و متعلق به پیامبر بوده است



وی با اشاره به تاریخچه سرزمین فدک گفت: از سال‌ها پیش از اسلام یهودیانی که از انبیا خود توصیف پیامبر آخر‌الزمان را شنیده بودند به حجاز آمدند تا در هنگام ظهور او را یاری کنند.



عضو جامعه مدرسین ادامه داد: این قوم که اصولا قومی دور اندیش و علاقمند به امور اقتصادی است پس از ورود به حجاز علاوه بر آنکه زمام امور اقتصادی مناطقی را که در آن ساکن شد در دست گرفت، قلعه مستحکمی نیز بنا کرد تا در جنگ‌ها از آسیب دور بماند.



این استاد فلسفه افزود: اما با ظهور پیامبر بزرگان یهود به دلیل منافعی که داشتند از ایمان آوردن پرهیز کردند در حالی که به تعبیر قرآن، پیامبر را بر اساس توصیفات انبیا خود مانند پسران خود می‌شناختند.



وی با اشاره به حضور قبایل بنی‌قریظه، بنی‌قینقاع و بنی‌نظیر در اطراف مدینه خاطر نشان کرد: پیامبر برای این که از جهت آنها آسوده باشد اقدام به عقد پیمان‌نامه‌ای با آنها کرد که بر اساس آن مقرر شد دو طرف دشمنان یکدیگر را یاری نکند و علیه یکدیگر به جنگ نپردازند.



مصباح با اشاره به همکاری‌های یهودیان با دشمنان پیامبر تصریح کرد: به دلیل همین رفتار‌ها پیامبر اسلام مجبور شد برای دفاع از کیان مسلمین به جنگ با آنها بپردازد و در یکی از همین غزوات که به منظور فتح خیبر انجام شد اهالی قلعه فدک که قطعه زمین مزروعی با ارزش نیز داشتند خود را تسلیم پیامبر کردند و تمام دارایشان را به غیر از یک شتر به شرط در امان بودن به پیامبر هدیه کردند.



وی ابراز داشت: از آنجا که این اراضی و اموال بدون حرب در ید مسلمین قرار گرفته بود جزو انفال محسوب می‌شد و تمامی آن به پیامبر تعلق داشت که ایشان بر اساس آیه‌ای که نازل شد و خداوند به این بزرگوار دستور داد منطقه فدک را به حضرت زهرا(س) هبه کرد.



این استاد حوزه علمیه در خصوص نحوه استفاده از این زمین در دوران پیامبر اظهار داشت‌: پیامبر پس از آنکه حضرت زهرا(س) به اندازه خرج سالیانه خود از این زمین برداشت می‌کرد مابقی آن را بنا به درخواست دخترشان در بین فقرا تقسیم می‌کرد.



وی افزود: اما متأسفانه خلیفه اول تنها پس از 10 روز از وفات رسول خدا مباشر حضرت زهرا(س) را اخراج کرد و این زمین را غصب کرد و استدلال کرد این زمین مال پیامبر است و چون ایشان فرموده‌اند که پیامبران چیزی از خود به ارث نمی‌گذارند این زمین نیز به دختر او نمی‌رسد و من همچنان آن را در راه فقرا صدقه خواهم داد.



مصباح با تمیز قائل شدن میان جایگاه حقوقی نبی به عنوان پیامبر امت و نقش او به عنوان یک پدر ابراز داشت: اگر این حدیث که پیامبران ارث نمی‌گذارند صحیح هم باشد باید گفت که بین شخصیت پیامبر به عنوان نبی که در مقابل امت قرار دارد و نقش او به عنوان یک پدر فرق است و اگر چه کار پیامبر این نیست که برای امتش مالی بر جا گذارد و آنچه از او باقی می‌ماند دانش است اما همین پیامبر نیز مشمول قوانین الهی است و می‌تواند اموالش را به ارث گذارد.



وی ادامه داد: علاوه بر آنکه این زمین در زمان حیات پیامبر به زهرا(س) هبه شده بود باید به این نکته نیز اشاره کرد که خود حضرت ذکریا به عنوان یک نبی از خداوند پسری می‌خواهد که از او ارث ببرد و این مسئله در قرآن هم ذکر شده است.



وی با بیان این که انگیزه حضرت زهرا(س) از منع عده‌ای از حضور در تشیع کینه ورزی نبوده است گفت: ایشان این راهبرد را اتخاذ کرد تا نشان دهند نسبت به این افراد خشمگین هستند و این‌ها مصداق همان حدیثی هستند که پیامبر در آن فرمود هر کس زهرا را به خشم آورد من را به خشم آورده و هر کس مرا به خشم آورد خدا را به خشم آورده است تا از این طریق امروز حقایق برای ما مغفول و مبهم نباشد.