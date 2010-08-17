اسکی روی آب از انجمن به فدراسیون تبدیل شود

رضا گل محمدی در گفتگو باخبرنگار مهر ضمن بیان این خبر، گفت: پروسه کامل جداسازی رشته ما از فدراسیون قایقرانی و پیوستن به فدراسیون انجمن‌های ورزشی در دو بخش انتقال مدارک اداری و انتقال اموال انجام می‌گیرد که طبق برنامه زمان بندی تا پایان شهریورماه به اتمام می‌رسد.

وی افزود: هرچند رشته ما از یک فدراسیون به فدراسیونی دیگر منتقل شده است اما تمام امکانات و فضای تمرین ما همچنان در استادیوم آزادی باقی می‌ماند. طبق قول وقرار دو فدراسیون قرار است همچون روال گذشته ساعت 12 تا 16 هر روز از دریاچه آزادی تهران برای تمرین استفاده کنیم.

رئیس انجمن اسکی‌روی آب و جت اسکی ایران خاطرنشان کرد: اینکه این انتقال تا چه حد می‌تواند به سود ما باشد بسته به تصمیمات اتخاذ شده دارد. اگر همان طور که پیش بینی شده این انتقال مقدمه تشکیل و تبدیل این انجمن‌ها به فدراسیون باشد این انتقال خوب است اما اگر صرف رفع تکلیف برای انتقال این مجموعه از فدراسیون قایقرانی است اتفاق بدی رخ داده است.

وی با تشکر از زحمات مجموعه فدراسیون قایقرانی، گفت: اسکی‌روی آب در مدت ریاست دنیامالی توسعه زیادی یافت. خرید تجهیزات به روز دنیا، تهیه اولین قایق استاندارد بین المللی، راه‌اندازی کیبل اسکی در جزیره کیش، تشکیل تیم ملی و راهیابی به مسابقات بین‌المللی از جمله مواردی است که دراین چند سال از زحمات فدراسیون قایقرانی به ما ارث رسیده است.

گل محمدی ادامه داد: متاسفانه فدراسیون انجمن‌های ورزشی بتازگی تشکیل شده و هنوز خودش را پیدا نکرده است. ما در فدراسیون قایقرانی شروع خوبی داشته و امکانات و تجهیزات خوبی در اختیارمان گذاشته شده بود اینکه در مجموعه جدید چقدر بتوانیم پیش برویم بسته به این دارد که چقدر سازمان برای این فدراسیون ارزش قائل شود و چقدر بودجه و امکانات برای آن در نظر گرفته است.