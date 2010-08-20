2.5 میلیون دیابتی در ایران از بیماری خود خبر ندارند

دکتر اسدالله رجب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 1.5 برابر تعداد مبتلایان به دیابت در کشور در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند که می تواند زنگ خطر جدی برای سلامت جامعه باشد.

وی در خصوص افراد دیابتی که قصد روزه گرفتن دارند، گفت: این قبیل افراد باید سه ماه قبل از ماه مبارک رمضان آمادگی خود را برای روزه داری بسنجند. چون فردی که میزان قند خونش طبیعی کنترل نشود، روزه گرفتن می تواند وضعیت کنترل قند او را بدتر کند.

رجب با اشاره به رشد رو به افزایش ابتلا به دیابت در کشور، افزود: تغذیه نامناسب و عادت غذایی نادرست در سالهای اخیر باعث شده روند ابتلا به این بیماری در ایران سرعت بگیرد.

رئیس انجمن علمی دیابت ایران با انتقاد از نحوه میزان موادغذایی در ماه مبارک رمضان، گفت: قرار است در این ماه میزان کالری که بدن نیاز دارد یک سوم شود اما می بینیم که در فاصله افطار تا سحر، انواع و اقسام غذاها را در حجم و اندازه زیاد مصرف می کنیم و در نتیجه سیستم بدن به هم می ریزد.