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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۳۲

سردار کمالی به مهر خبر داد:

احتمال کسر دو ماه از خدمت سربازی

احتمال کسر دو ماه از خدمت سربازی

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در صورت تدوین آیین نامه آموزش دفاعی توسط آموزش و پرورش و سپاه پاسداران و تائید آن از سوی این ستاد دو ماه از خدمت سربازی دانش آموزان کسر می شود.

سردار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طبق قوانین، آموزش و پرورش با نظارت و همکاری سپاه باید اقدام به تهیه آیین نامه آموزش دفاعی کند تا طی آن اجرای آموزشهای تئوری و عملی نظامی در قالب دروس  اجباری برای دانش آموزان مقاطع مختلف فراهم شود.

وی ادامه داد: این طرح به منظور تحقق ارتش 20 میلیونی و ایجاد علاقه و آمادگی دفاعی در میان دانش آموزان اجرایی می شود.

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: دروس آمادگی دفاعی باید هفته ای دو ساعت به صورت تئوری در مقطع راهنمایی، هفته ای سه ساعت در مقطع متوسطه و سه روز در سال به صورت اردوی عملی در این دو مقطع تدریس شود.

وی گفت: تا کنون آیین نامه ای از سوی وزارت آموزش و پرورش با همکاری سپاه پاسداران تهیه نشده اما پس از تهیه و تائید آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح، آیین نامه برای تائید نهایی و ابلاغ به هیئت وزیران ارسال می شود.

سردار کمالی ادامه داد: افرادی که بر اساس آیین نامه این دروس را سپری کنند در زمان خدمت نظام وظیفه دو ماه از خدمت آنان کسر می شود.

کد مطلب 1135200

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