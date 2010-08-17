زندگی یک میلیارد انسان به دلیل کویرزایی در خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر منطقه ای سازمان ملل در ایران، زندگی بیش از یک میلیارد انسان در 100 کشور جهان به دلیل کویرزایی در معرض تهدید است. تقریبا یک میلیارد انسان فقیر و به حاشیه رانده شده که در آسیب پذیر ترین نواحی زندگی می کنند، شاید آنانی باشند که بیشترین صدمه را ازگسترش کویرها می بینند.

بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، 44 درصد از زراعت نظامند جهان در سرزمینهای خشک انجام می شود که 3/41 درصد از سطح زمین را تشکیل داده و دو میلیارد و 100 میلیون نفر در این مناطق ساکن هستند.



سازمان ملل متحد رسما از دوشنبه 16 اوت2010 برابر با 25 مرداد ماه جاری "دهه بین المللی کویر و مبارزه با کویرزایی" را در شهر فورتالزای برزیل معرفی و آغاز کرده است.



در حالی که هر فرد روزانه به دو هزار متر مکعب آب نیاز دارد، در مناطق خشک این میزان دسترسی به آب 1300 متر مکعب است که این میزان نیزشدیدا روبه کاهش است. امروزه کمبود آب تهدیدی علیه یک تا دو میلیارد مردمی است که در نواحی خشک به سر می برند.



وضعیت گونه های مختلف گیاهی و جانوری در سرزمینهای خشک همچنان ناشناخته باقی مانده زیرا تا کنون ارزیابی در مورد آنان صورت نگرفته است. حدودا از 8 درصد از سرزمین های خشک حمایت می شود و 5 / 0 در صد از گونه های گیاهی مخصوص مناطق خشک هستند.



کویرزایی یعنی از بین رفتن زمینهای خشک، نیمه خشک و نواحی نیمه مرطوب که به دلیل عوامل گوناگونی مانند نوسانات آب و هوایی و فعالیتهای انسانی روی می دهد.

زمانی که زمین در نواحی خشک جهان از بین برود، غالبا وضعیت کویری ایجاد می شود. در سطح جهان 24 درصد زمینها در حال ازبین رفتن هستند که زندگی یک میلیارد و 500 میلیون نفر مستقیما به این زمینها بستگی دارد. نزدیک به 20 درصد از زمینهایی که در معرض نابودی قرار دارند حاصلخیز و بین 20 تا 25 درصد از آن ها چراگاه هستند.



اجرای مدیریت پایدار زمین به مبارزه با کویر زایی کمک می کند که باعث بهبود وضعیت زمین، خاک، آب و گیاهان می شود. مدیریت پایدار زمین، به جای کاربری تک منظورۀ زمین، مبتنی بر مدیریت همزمان کاربریهای متعدد سرزمین است.