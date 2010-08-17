به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع اعضای شورای برگزاری ضمن قدردانی از تلاشهای انجام گرفته برای برگزاری جشنواره با بیان این مطلب افزود: جشنواره فیلم دفاع مقدس می‌تواند زمینه‌ساز وفاق و همبستگی شود به ویژه اینکه این اتفاق همزمان با سی امین سال گرامیداشت هفته دفاع مقدس برپا می‌شود.

وی ادامه داد: به دلیل ارزشها و ظرفیتهای نهفته در ذات دفاع مقدس و ضرورتهای جهان معاصر لازم است در حوزه سینمای دفاع مقدس و سینمای مقاومت خیزشی بین‌المللی را آغاز کنیم و انتخاب رویکرد بین‌المللی برای جشنواره انتخاب درستی بود.

وزیر ارشاد در ادامه عنوان کرد: این رویداد بزرگ سینمایی می‌تواند کمک کند تا دوباره حال و هوای حماسه‌ها، افتخارات و ارزشهای آن دوران زنده شود و این موضوع با توجه به اینکه کشور امروز در مقطع خطیر و شرایط خاصی قرار دارد قطعا دفاع مقدس با آن غنا و پیشینه فرهنگی و تاریخی می‌تواند زمینه ساز اتحاد، همبستگی و یکپارچگی شود.



دکتر حسینی با اشاره به تهدیدات کشورهای غربی و استکبارجهانی و تحریم هایی که به زعم آنها خردکننده و شکننده است خاطرنشان کرد: کشورو ملت ما با تکیه به پایگاه‌های اعتقادی و ایمانی و پشتوانه‌های فرهنگ دفاع مقدس و نیز با درایتها و هوشیاری رهبری و مسئولان نظام گزندی نمی‌بیند و همه اینها مرهون وحدت و وفاق است.



وی با بیان اینکه لازم است جشنواره به صورت دوسالانه و بدون وقفه برگزار شود تاکید کرد: ضروری است با کمک رسانه‌های گروهی و صدا و سیما و نیز از طریق مراکز استانی رادیو و تلویزیون اطلاع رسانی گسترده صورت گیرد و شور و نشاط مضاعف در کشور ایجاد شود.



وزیر ارشاد ادامه داد: رویکرد بین‌المللی جشنواره آثار و برکات بسیاری در پی دارد و می‌تواند آغازخیزشی بین‌المللی را درعرصه سینمای دفاع مقدس رقم بزند. جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس می‌تواند به محور وفاق و همدلی فیلمسازان و هنرمندان و خانواده بزرگ سینمای کشور تبدیل شود و بین همه افراد دلسوز، متعهد و متدین با سلایق و دیدگاه‌های مختلف همبستگی و مودت ایجاد کند.

دکتر حسینی ارائه تعریف روشن درباره سینمای دفاع مقدس را ضروری خواند و افزود: اگر بتوانیم یک تعریف ایده آل از فیلم دفاع مقدس و اساسا، سینمای دفاع مقدس ارائه دهیم و مشخصات و شاخصه‌های آن را ترسیم کنیم دستاورد ارزشمندی است.

در تعریف و تبیین شاخصه‌های سینمای دفاع مقدس باید محورهایی چون مظلومیت، اخلاق، حقانیت، وجه تهور و رزمندگی مردم در صحنه‌ها و پشت صحنه‌ها، نگاه انسانی و هویت فرهنگی و اخلاقی ما مورد توجه قرار گیرد.



وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با بیان اینکه سینمای دفاع مقدس فقط حزن و اندوه و تلخی نیست و نباید باشد عنوان کرد: باید در فیلمها چند بعدی به دفاع مقدس نگاه کنیم و صرفا به وجه طنز نپردازیم و در سبک و سیاق خاصی افراط نکنیم بلکه باید با جامع نگری به سراغ موضوعات برویم.



وی توجه به محورهایی چون دشمن شناسی، تبیین دفاع اجتناب ناپذیر ملت ما و انطباق مضامین و مفاهیم دوران دفاع مقدس با شرایط امروز جامعه را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: نسبت به موضوع جنگ نرم که رهبری معظم بر آن تاکید دارند و اساسا شرایط جهانی که در آن قرار داریم غافل نباشیم و به حوادث و اتفاقات صرفا تاریخی نگاه نکنیم و کارکردها و اثرات امروز آن را هم در نظر داشته بگیریم.



دکتر حسینی تولید گستره‌ای از مضامین و سوژه‌ها برای فیلمسازان و ارائه ایده‌های تازه درباره سرداران، شهیدان، عملیات‌های گوناگون و وقایع مختلف را یک نیاز عنوان کرد و گفت: در کنار مباحث محتوایی لازم است با کمک سپاه و ارتش و تعامل دستگاه‌های ذیربط از تجهیزات مدرن و توانمندی‌های امروزدر فیلمها استفاده شود.



وی افزود: علاوه بر تقدیرها و تشویق‌ها، نقدها و رویکردهای چالشی و نگاه آسیب شناسانه نیز در حوزه سینمای دفاع مقدس جدی گرفته شود. می‌طلبد صدا و سیما همچنانکه اشاره کردید حامی و یاوراین حرکت باشد و از این اتفاق حمایت کند و به صورت جدی وارد عمل شود و در قالب برنامه‌ها، نقدها، گفتگوها، نمایش آثار و تجزیه و تحلیل‌ها به اعتلای سینمای دفاع مقدس و رشد و بالندگی آن کمک کند.



وی در پایان عنوان کرد: برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس کاری ارزشمند است و ما نیاز به طرح مکرر و مداوم فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس داریم.

در این جلسه جواد جباری مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت، محمدرضا شرف الدین مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، محمد خزاعی دبیرجشنواره، محمد صنعتی قائم مقام دبیر، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی و ارتباطات جشنواره، مهدی حقیقی مدیر امور استانها، علی اکبر قاضی نظام مدیر بخش قلم طلایی، حبیب ایل بیگی مدیر بخش پرتو حضور ملی، رضا رستگار مدیر برپایی همزمان جشنواره در خارج از کشور، محمد رحمانی آشتیانی مدیر اداری و پشتیبانی و کورش پیرو مدیر بخش اقلام تبلیغی حضور داشتند و به تشریح فعالیتها پرداختند.