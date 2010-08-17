استفاده از ظرفیت حوزه علمیه برای مقابله با دشمن در مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ذوعلم، مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش، با اشاره به نقشه ها و تلاش های دشمنان برای ایجاد شبهات و ترویج فرقه های خرافی و انحرافی در جامعه و مدارس، بهره گیری از توان و ظرفیت حوزه های علمیه را در پاسخگویی به شبهات مهم ارزیابی کرد و گفت: یکی از بسترهای مهمی که می تواند به ارتقای امر تربیت در آموزش و پرورش کمک کند،‌ استفاده از توانمندی و ظرفیت حوزه های علمیه است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه در سال های اخیر با تشکیل ستاد همکاری های آموزش و پرورش و حوزه، گزارش های امیدوار کننده ای از نتایج این تعاملات و همکاری ها به گوش می رسد و حضور روحانیان بازخوردهای مثبت بسیار خوبی نیز به دنبال داشته است.

ذوعلم تعمیق و گسترش همکاری های حوزه و آموزش و پرورش را مهم دانست و تاکید کرد: ضروری است در عرصه های مختلف برای تعامل و تقویت همکاری های حوزه و آموزش و پرورش راهکارهای لازم اندیشیده شود و همکاری های این دو نهاد مهم گسترش یابد.

وی با اشاره به حضور تشکل های بسیجی و فرهنگی در مجموعه آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت کشور افزود: اگر از ظرفیت ها و توانمندی های حوزه های علمیه و مراکز وابسته به صورت سازمان یافته و هدفمند بهره گرفته شود،‌ تمام تلاش ها و حربه های دشمنان نیز خنثی خواهد شد.

دبیر ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش ادامه داد: خوشبختانه در این راستا حرکت ها و اقدامات بسیار خوبی در حوزه و آموزش و پرورش انجام شده است و ابلاغ سند راهبردی تحول آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور نیز نوید دهنده تحولات خوبی در این باره است.

حجت الاسلام ذوعلم، با اشاره به دستاوردهای ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش ابراز داشت:‌در همکاری های دوجانبه حوزه های علمیه و آموزش و پرورش برنامه ها و طرح های خوبی با نگاه کوتاه مدت،‌ میان مدت و بلند مدت طراحی و تدوین شده است.