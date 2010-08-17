وضعیتم برای حضور در شهرآورد اصفهان نامشخص است

محمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیتش برای حضور در شهرآورد اصفهان گفت: عضله همسترینگ پایم کشیده شده است به همین دلیل در هفته گذشته به استراحت و فیزیوتراپی پرداختم اما در تمرین امروز سه‌شنبه پزشکان و کادر فنی تیم در مورد حضورم در شهرآورد اصفهان نظر نهایی را اعلام می‌کنند.

وی با بیان اینکه فکر نمی‌کند با این وضعیت شانس حضور در شهرآورد اصفهان را داشته باشد، افزود: مصدومیت جزیی از فوتبال است و اگر به این دلیل حضور در شهرآورد را از دست بدهم، زیاد برایم سخت نخواهد بود. مهم موفقیت تیم است که امیدوارم در دیدار با سپاهان بتوانیم به پیروزی دست یابیم.

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه سپاهان قهرمانی فصل پیش بوده و با تقویت نفرات به فکر تکرار موفقیت‌های گذشته است، اضافه کرد: هر دو تیم در این بازی کار سختی را برای رسیدن به پیروزی پیش رو دارند اما ما برای اینکه به اهدافمان برسیم باید بدون توجه به سختی‌های این بازی، به فکر کسب 3 امتیاز باشیم.

وی با اشاره به اینکه پیروزی برابر سپاهان تاثیرات مثبتی در روحیه بازیکنان این تیم برای حضور موفق در لیگ قهرمانان آسیا دارد، اظهار داشت: امیدوارم هر دو تیم بازی زیبایی را ارائه داده تا مردم از تماشای این مسابقه لذت ببرند.

قاضی در پایان گفت: تساوی این دیدار به سود هیچکدام از دو تیم نخواهد بود، ضمن اینکه تماشاگران هم دوست ندارند این بازی با نتیجه مساوی به پایان برسد که امیدوارم تیم برنده این مسابقه هم ذوب آهن باشد.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 21:30 دقیقه چهارشنبه هفته جاری با قضاوت مسعود مرادی در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار می‌شود.