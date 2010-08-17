ادعاهای دایی نشر اکاذیب و مخالفت با قانون است / در فیفا باز است

علیرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب در خصوص ادعاهای علی دایی پس از صدور رای کمیته استیناف در مورد شکایت وی از فدراسیون فوتبال گفت: ایشان اگر اعتقادی به بیطرف بودن کمیته استیناف نداشتند چرا از ابتدا شکایتشان را در این کمیته مطرح کردند؟

وی افزود: ایشان اگر رای استیناف به نفعشان بود می گفتند خدا به من کمک کرده و حقم را گرفتم، اما حالا که رای به سودشان نیست زمین و زمان را متهم می کنند در حالی که اینگونه اظهارات در مورد رکن قضایی توهین و نشر اکاذیب است و قابلیت پیگرد دارد.

صالحی تصریح کرد: در اساسنامه فدراسیون فوتبال رکن قضایی از دو بخش کمیته انضباطی و استیناف تشکیل شده و در آن تاکید دارد که منازعات فوتبال باید در داخل همین مجموعه حل و فصل شود اما آقایان انگار قانون را هم قبول ندارند و حالا که رای به نفعشان نیست همه چیز را زیر سئوال می برند.

رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال تصریح کرد: رای این کمیته با توجه به ادله و مستنداتی که وجود داشته همین است که به مردم اعلام کردیم و ذره ای هم از آن کوتاه نمی آییم و اگر آقای دایی مدعی است به حقش نرسیده راه فیفا باز است و می تواند مطالباتش را از طریق فیفا پیگیری کند.

وی تاکید کرد: آقای دایی ادعای دو سال پولی را می کند که بابتش هیچ زحمتی نکشیده است ضمن اینکه هیچ قرارداد و توافقی هم در این زمینه حاصل نشده و در واقع ادعای ایشان باطل است. اگر ایشان اعتقاد دارند چنین قراردادی را دارند ارائه کنند تا بر اساس آن مطالباتشان پرداخت شود.

صالحی یادآور شد: ایشان پس از بازی با عربستان و شکست مقابل این تیم، از تیم ملی برکنار و یا به قول خودشان اخراج شدند و پس از آن هیچ مراجعه ای به فدراسیون نداشتند تا مطالبه حق و حقوقشان را بکنند حالا نمی دانم چه اتفاقی افتاده که ایشان در ازای دو سالی که هیچ همکاری با فدراسیون نداشته، مدعی مطالباتش است.

وی در مورد ادعای دایی پیرامون وابسته بودن اعضای کمیته استیناف به فدراسیون فوتبال، تصریح کرد: ما فدراسیونی نیستیم و به فدراسیون فوتبال نیز هیچ گونه وابستگی نداریم و کارمان تنها رسیدگی به دعاوی و اختلافات فوتبال است و همکاریمان نیز با فدراسیون کاملا افتخاری است و تنها در پرونده ها با سند و مدرک سروکار داریم نه با دوستی و رفاقت با این و آن.

رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال درباره اینکه دایی احتمالا در برنامه پنج شنبه این هفته برنامه نود این موضوع را مطرح خواهد کرد و آیا کمیته استیناف نمی خواهد از رای صادره خود دفاع کند، اظهار داشت: در شان من نیست که در چنین برنامه ای حاضر شوم و بخواهم پاسخ کسی را بدهم چرا که کمیته استیناف رای خود را صادر کرده و نیازی به پاسخگویی درباره اظهارات دایی نیست.

وی همچنین گفت: برنامه تلویزیونی که جای اینگونه ادعاها نیست. ایشان اگر مدرکی داشتند آن را به کمیته استیناف ارائه می کردند و جو را متشنج نمی کردند. علاوه بر این دایی پولی را مطالبه می کند که خود مردم در آن ذیحق هستند و پول بیت المال است.

وی در مورد اظهارات دایی در مورد رای کمیته استیناف گفت: ظرف روزهای گذشته مصاحبه های مختلفی از ایشان در مطبوعات و رسانه های مختلف خوانده ام که معتقدم اینگونه اظهارات می تواند از طریق مراجع قضایی پیگیری شود. اعتقاد دارم ایشان با اینگونه ادعاها می توانند در دادسرای عمومی و انتظامی کانون وکلا هم جوابگو باشند؟

رئیس کمیته استیناف در خصوص اینکه آیا فیفا صلاحیت رسیدگی به پرونده شکایت علی دایی از فدراسیون فوتبال را دارد یا خیر، گفت: صلاحیت هر مرجع قضایی را خود آن مرجع تعیین می کند و من نمی توانم بگویم که آیا فیفا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد یا خیر. به هر حال در فیفا باز است و ایشان می توانند این پرونده را در سطح بین المللی مطرح کنند. فیفا نیز قطعا در بحث ماهیت وارد خواهد شد و اگر رای صادره را بر حق دید آن را تایید می کند و اگر نباشد آن را نقد خواهد کرد.