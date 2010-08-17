چینی ها "آی- پاد لمسی" را "آی- فن" کردند!

به گزارش خبرگزاری مهر، "آی- پاد لمسی" محبوب ترین پخش کننده چندرسانه ای مجهز به اتصال "وای- فای" و تمام برنامه های جانبی اپل است.

یک جوان 22 ساله چینی توانست با اختراع نوعی قاب که Apple Peel 520 نام دارد دستگاه "آی- پاد لمسی" را به "آی- فن" تبدیل کند.

Apple Peel 520 نوعی قاب است که محتوی یک باتری، یک اتصال شارژر و یک شکاف سیم کارت است. شرکت چینی Yosion Technology که امتیاز تجاری این قاب ابداعی را در اختیار دارد اعلام کرده است که باتری داخل این قاب 120 ساعت در حالت آماده به کار و 5 ساعت در حالت مکالمه شارژ می ماند.

قیمت "آی- فن نسل چهارم" 700 یورو و قیمت "آی- فن 3GS" برابر با 500 یورو است. این درحالی است که شیفتگان "آی- فن" می توانند با استفاده از قاب Apple Peel 520 که تنها با قیمت 57 دلار عرضه می شود "آی- پاد لمسی" خود را به "آی- فن" تبدیل کنند. سپس با استفاده از نرم افزار قفل شکن "آی- فن" که jailbreaking نام دارد برنامه های جانبی را که با استفاده از آنها امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه و تنظیمات دستگاه فراهم می شود دستگاه ابداعی خود را به یک "آی- فن" واقعی تبدیل کنند.

براساس گزارش CNN، مخترع این "آی- فن ابداعی" توضیح داد که این قاب را تنها به دلایل اقتصادی ایجاد کرده و قصد به چالش کشیدن اپل را نداشته است.

وی در این خصوص افزود: "من عاشق آی- فن هستم اما قیمت آن در چین بسیار بالا است."

این جوان برنامه نویس که نمی خواست نامش فاش شود خاطرنشان کرد که درحال حاضر در تلاش برای تماس با استیو جابز است.

کسانی که Apple Peel 520 را امتحان کرده اند اظهار داشته اند که این قاب دچار نقصهایی است. برای مثال فقدان شبکه نسل سوم (اتصال سریع به اینترنت) و بازگشت صدا در زمان تماس تلفنی از جمله مشکلات آن است. باوجود این می تواند بیش از 300 یورو در قیمت خرید "آی- فن" صرفه جویی کند.