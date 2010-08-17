صهیونیستهای آمریکا از اوباما منزجر شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، تحقیقات جدید بیانگر آن است که شدت خشم یهودیان آمریکا از "باراک اوباما" به حدی رسیده که این افراد در انتخابات آتی به فردی به غیر از اوباما رای خواهند داد.

بر اساس این گزارش، سیاست کاخ سفید در قبال خاورمیانه و اقدامات کاخ سفید در قبال رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر موجب شده تا خشم یهودیان آمریکا از اوباما تا حد بسیار زیادی افزایش بیابد.

بر اساس این گزارش، نحوه برخورد آمریکا با مسئله حمله به کاروان آزادی، و پیش از آن نیز مواردی چون خلع سلاح جهانی موجب شد تا انتقادهایی از رژیم اسرائیل صورت بگیرد و این امر مورد رضایت جامعه یهودیان آمریکا نبود.

بر اساس این گزارش، جامعه یهودیان و لابی قدرتمند آنها "آیپک" نقش زیادی در موفقیت و یا عدم موفقیت سیاستمداران آمریکا در صندوق های رای دارد به نحوی که اغلب نامزدهای ریاست جمهوری و حتی کنگره سعی می کنند با سخنرانی در آیپک نظر مساعد یهودیان را جلب کنند.