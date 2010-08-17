به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "منهای دو" نوشته ساموئل بنشتریت و کارگردانی داود رشیدی که از هشتم تیرماه در تالار 579 نفری اصلی به صحنه رفته پس از 38 اجرا پذیرای 16 هزار و 715 تماشاگر و علاقمند به تئاتر بوده است. در این نمایش که روایتگر زندگی دو پیرمرد است که در آستانه مرگ قرار دارند، سیامک صفری، حسن معجونی، علی سرابی، باران کوثری، پگاه آهنگرانی و لیلی رشیدی به ایفای نقش می‌پردازند.



نمایش "همه فرزندان خانم آغا" نوشته و کارگردانی حسین کیانی هم که از 17 مردادماه اجرای خود را در سالن 122 نفری چهارسو آغاز کرده تا جمعه 22 مردادماه میزبان 481 تماشاگر بوده است. در این نمایش رویا تیموریان، محمود جعفری،‌ شهرام حقیقت‌دوست، حمیدرضا آذرنگ، آذر خوارزمی و رویا میرعلمی به ایفای نقش می‌پردازند.



نمایش "نورا" به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی هم که از 10 تیرماه اجرای خود را در سالن 115 نفری قشقایی آغاز کرده بود پس از 30 اجرا و با میزبانی سه هزار و 761 تماشاگر به کار خود پایان داد. در این نمایش که نگاهی تازه به نمایشنامه "خانه عروسک" اثر هنریک ایبسن بود پانته‌آ بهرام، پیام دهکردی، احمد ساعتچیان، رضا مولایی و بهناز جعفری حضور داشتند.



نمایش "گل" به کارگردانی یاسر خاسب نیز که از 22 تیرماه اجرای خود را در سالن 37 نفری کارگاه نمایش آغاز کرده بود با 22 اجرا پذیرای هزار و هفت تماشاگر بود. این نمایش که به شیوه فیزیکال تئاتر اجرا می‌شود داستان انسانی است که دست به خلق موجودی از گل می‌زند.



مجموعه تئاتر شهر از 18 فروردین تا جمعه 22 مردادماه امسال پذیرای 97 هزار و 793 تماشاگر و علاقمند به تئاتر بوده است.