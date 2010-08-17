  1. بین الملل
  2. سایر
۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۳۴

یونانی ها در اعتراض به سفر نتانیاهو به آتن تظاهرات کردند

یونانی ها در اعتراض به سفر نتانیاهو به آتن تظاهرات کردند

آتنی ها طی تظاهراتی مخالفت خود را با ورود نخست وزیر رژیم صهیونیستی به این شهر اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، روز دوشنبه صدها نفر از شهروندان یونان با تجمع در بیرون ساختمان پارلمان این کشور مخالفت خود را با سفر نتانیاهو به آتن اعلام کردند.

معترضین دو تظاهرات جداگانه در اعتراض به حمله رژیم اسرائیل به کاروان آزادی و سیاست های این رژیم در خاورمیانه برگزار کردند.

تظاهرکنندگان در این تظاهرات پلاکاردهایی را با شعارهایی نظیر "فلسطین را آزاد کنید"، "هیچ آب و زمینی برای قاتلان ملتها وجود ندارد" حمل می کردند.

نتانیاهو نخستین نخست وزیر رژیم اسرائیل است که از یونان بازدید می کند و این دیدار پس از دیدار "جرج پاپاندرئو" نخست وزیر یونان از سرزمین های اشغالی صورت می گیرد.

کد مطلب 1135220

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها