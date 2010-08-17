یونانی ها در اعتراض به سفر نتانیاهو به آتن تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، روز دوشنبه صدها نفر از شهروندان یونان با تجمع در بیرون ساختمان پارلمان این کشور مخالفت خود را با سفر نتانیاهو به آتن اعلام کردند.

معترضین دو تظاهرات جداگانه در اعتراض به حمله رژیم اسرائیل به کاروان آزادی و سیاست های این رژیم در خاورمیانه برگزار کردند.

تظاهرکنندگان در این تظاهرات پلاکاردهایی را با شعارهایی نظیر "فلسطین را آزاد کنید"، "هیچ آب و زمینی برای قاتلان ملتها وجود ندارد" حمل می کردند.

نتانیاهو نخستین نخست وزیر رژیم اسرائیل است که از یونان بازدید می کند و این دیدار پس از دیدار "جرج پاپاندرئو" نخست وزیر یونان از سرزمین های اشغالی صورت می گیرد.