وزارت بهداشت آبهای معدنی بدون برچسب تائید را بررسی می کند

دکتر احمد شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی کیفیت آبهای معدنی در وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: نمونه هایی از آبهای معدنی در آزمایشگاه وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن به اطلاع وزیر بهداشت رسید.

وی گفت: نتایج نمونه ها نشان می دهد که آبهای معدنی بسته بندی شده هیچ مشکلی نداشته و کیفیت آنها قابل قبول است.

معاون وزیر بهداشت در خصوص اینکه برخی از آبهای معدنی هیچگونه برچسب و شماره پروانه وزارت بهداشت را روی بطریها ندارند، افزود: قطعا آبهای معدنی اگر این برچسب را نداشته باشند مورد بررسی قرار می گیرند.

شیبانی گفت: آن دسته از آبهای معدنی که مجوز وزارت بهداشت را دارند می بایست برچسب شماره پروانه را روی بطری حک کنند.

مسئولان وزارت بهداشت توصیه کرده اند آبهای معدنی که در فروشگاههای عرضه مواد غذایی و آشامیدنی در معرض حرارت و در زیر آفتاب داغ نگهداری شود مشکل مصرف دارند و مردم از این آبها استفاده نکنند.