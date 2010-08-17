  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

شیبانی به مهر خبر داد:

وزارت بهداشت آبهای معدنی بدون برچسب تائید را بررسی می کند

وزارت بهداشت آبهای معدنی بدون برچسب تائید را بررسی می کند

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت با اعلام اینکه آبهای معدنی بدون برچسب وزارت بهداشت در آزمایشگاههای این وزارتخانه بررسی می شوند، گفت: آن دسته از آبهای معدنی که مجوز وزارت بهداشت را دارند می بایست برچسب شماره پروانه را روی بطری حک کنند.

دکتر احمد شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی کیفیت آبهای معدنی در وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: نمونه هایی از آبهای معدنی در آزمایشگاه وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن به اطلاع وزیر بهداشت رسید.

وی گفت: نتایج نمونه ها نشان می دهد که آبهای معدنی بسته بندی شده هیچ مشکلی نداشته و کیفیت آنها قابل قبول است.

معاون وزیر بهداشت در خصوص اینکه برخی از آبهای معدنی هیچگونه برچسب و شماره پروانه وزارت بهداشت را روی بطریها ندارند، افزود: قطعا آبهای معدنی اگر این برچسب را نداشته باشند مورد بررسی قرار می گیرند.

شیبانی گفت: آن دسته از آبهای معدنی که مجوز وزارت بهداشت را دارند می بایست برچسب شماره پروانه را روی بطری حک کنند.

مسئولان وزارت بهداشت توصیه کرده اند آبهای معدنی که در فروشگاههای عرضه مواد غذایی و آشامیدنی در معرض حرارت و در زیر آفتاب داغ نگهداری شود مشکل مصرف دارند و مردم از این آبها استفاده نکنند.

کد مطلب 1135221

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها