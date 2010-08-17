40 درصد محصول پسته راور خسارت دید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پسته هم اکنون مهترین کالای غیر نفتی صادراتی کشور محسوب می شود بطوریکه صادرات این کالا تنها در استان کرمان طی سال گذشته یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز وارد کشور کرد اما در سال جاری خشکسالی و کاهش منابع آبی و همچنین افزایش زود هنگام گرمای هوا موجب خسارت بالا به این محصول استراتژیک شده است.

شهرستان راور در شمال غرب استان کرمان در کنار شهرستان زرند یکی از مهترین کانونهای کشت پسته در استان کرمان محسوب می شود که متاسفانه با آغاز فصل برداشت پسته در این شهرستان این محصول دچار خسارت بالایی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی راور در این خصوص اظهار داشت: سالانه در شهرستان راور از 12 هزار هکتار باغ زیر کشت پسته بالغ بر بیست هزار تن پسته مرغوب برداشت می شود.

محمد مرشدزاده افزود: با آغاز فصل برداشت و طی بررسیهای صورت گرفته در سال جاری 40 درصد محصول دچار پوکی شده است و هیچ ارزشی ندارد.

وی تصریح کرد: مهمترین عامل این پدیده نوسانات شدید هوا و سرد نشدن دمای هوا در زمستان می باشد.

مرشدزاده خاطرنشان کرد: در کنار این عوامل گرم شدن زودهنگام هوا نیز موجب خسارت شدید به محصول سال جاری شده است.

وی گفت: تنها سرد نشدن هوا در زمستان موجب شد محصول امسال به هشت هزار و پانصد تن کاهش یابد و گرمای زودرس هوا نیز موجب افزایش بحران و خسارت بیشتر به محصول شده است.

مدیرجهاد کشاورزی راور همچنین به خشکسالی و کمبود آب کشاورزی در منطقه اشاره کرد و گفت: خشکسالی نیز موجب شده است در زمینه کشت پسته کشاورزان با مشکلات عدیده از جمله کمبود آب مورد نیاز برای کشت مواجه شوند.