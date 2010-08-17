تعداد ستاره هتلهای ایران با کیفیت خدمات آنها تناسب ندارد

اصغر ژیان دربندی که از وی با نام پدر هتلداری ایران یاد می کنند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سیاستگذاران صنعت هتلداری ایران تخصص کافی و آگاهی از استانداردهای روز دنیا ندارند، افزود: اینکه سقفی برای قیمت اتاق هتلها تعیین شود مشکلی ندارد اما پیش از آن باید درجه بندی و تعیین ستاره برای هتلها بر مبنای معیار درستی انجام شود.

مدرس و کارشناس ارشد هتلداری ادامه داد: اکنون نرخ اتاق هتلها در جهان مانند قیمت سکه بالا و پایین می رود. در زمان تعطیلات گران می شود و در زمان غیر پیک پایین می آید. چون هتلدار می داند که اگر شبی اتاق هتلش را نفروشد دیگر نمی تواند آن یک شب را جبران کند.

دربندی گفت: در ایران ستاره هتلها نسبت به خدماتی که ارائه می شود، تناسب ندارد. از طرف دیگر متولیان غیر از ستاره برای هتلها، گروههای a ، b، c، t را تعریف می کنند که نمونه آن را در دنیا نداریم.

وی با بیان اینکه رقابت در هتلداری مهمترین مسئله ای است که قیمت اتاق هتلها را تعیین می کند، گفت: وقتی هتل دو ستاره ای خدمات بهتر و اتاق تمیزی تری را نسبت به هتل پنج ستاره می دهد، کدام را انتخاب می کنید؟ پس باید به این نکته توجه داشت که همه مسافران به دنبال هتل ستاره دار نیستند بلکه برای آنها رفتار کارکنان هتل و تمیزی اتاق بسیار مهم است.

این کارشناس هتلداری گفت: هتلهای پنج ستاره تنها در ایران هستند که بی ضابطه و فراوان دیده می شوند در حالی که در کشورهای دیگر تعداد هتلهای پنج ستاره کم است.

این مدرس هتلداری مهمترین مشکل هتلداری در کشور را آموزش ناصحیح مدیریت هتل عنوان کرد و گفت: در ایران کسانی آموزش هتلداری و مدیریت هتل می دهند که خود تخصص کافی در این زمینه ندارند و گاهی آنها در دورههای 20 جلسه ای کشورهای دیگر شرکت می کنند و تصور می کنند که برای آموزش هتلداری به دیگران تخصص لازم را دیده اند.

دربندی توضیح داد: به تازگی باب شده که مدرسان هتلداری عنوان می کنند تخصص خود را از کشور ماکائو گرفته اند. درحالی که دوره های هتلداری ماکائو 20 روزه است. حال باید پرسید آیا با 20 روز رفتن به کلاس آموزشی می توان آنقدر تخصص کسب کرد که به دیگران هم آموزش داد؟

وی به ذکر مثالی پرداخت و گفت: فردی که خود را کارشناس هتلداری معرفی می کند در یکی از نشریات گردشگری مطلب آموزشی نوشته و ذکر کرده که امروزه در بعضی از هتلها میز پذیرش تغییر کرده و رسپشن با آمدن مسافر در هتل به آنها قهوه و نوشیدنی تعارف می کند. با خواندن این مطلب در ذهن هر مخاطبی این سوال بوجود می آید که اگر تعداد مسافران 50 نفر باشند آیا رسپشن باز هم از مسافران با قهوه پذیرایی می کند! این نشان می دهد که بسیاری کارشناسان هتلداری در کشور به واقع کارشناس نیستند و ما حتی در آموزش هتلداران و کارشناسان هتلداری نیز مشکل داریم.