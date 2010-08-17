وزیر ارشاد از نمایشگاه قرآن دیدن کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شب گذشته 25 مردادماه بعد از نماز مغرب از غرفه‌های مختلف نمایشگاه چون دانشگاهی، گفتگوی زنده شبکه اول سیما، بخش های دانشگاهی، حوزوی، معناگرا، مدرسه قرآن، خبرگزاری ایکنا، خبرگزاری شبستان، ابنا، دارالقرآن، سایت نمایشگاه قرآن و چند غرفه دیگر دیدار کرد.

وزیر ارشاد در جریان این دیدار به وزارت خانه ها و سازمان ها برای بهره مندی از امکانات نمایشگاه قرآن و استفاده از نیم درصدی اعتبارات دستگاه متبوع در نمایشگاه متنوع سال جاری توصیه کرد.

همچنین معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چون یحیی طالبیان قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد دیشب 25 مرداد ماه از بخش های مختلف هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم دیدن کردند.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از 17 مرداد تا 12 شهریور در تهران از ساعت 17 تا 24 پذیرای بازدیدکنندگان است. شعار امسال نمایشگاه قرآن کتاب زندگی است.