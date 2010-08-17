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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

تنها 50 درصد مصوبات سفر اول دولت در رودبار محقق شده است

تنها 50 درصد مصوبات سفر اول دولت در رودبار محقق شده است

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رودبار در مجلس گفت: تنها 50 درصد مصوبات دور اول سفر استانی هیئت دولت در رودبار محقق شده و برای مصوبات دور دوم سفر هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از دلایلی که مصوبات هیئت دولت در استانها تصویب می شود این است که عملکرد دولت برای مردم ملموس باشد، اما نه تنها مصوبات اجرا نمی شود بلکه توقعاتی نیز ایجاد کرده است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود، اظهارداشت: کسری اعتبارات عمرانی، نیمه رها شدن پروژه ها و عدم اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی دلخوری های را در مردم ایجاد کرده است.

نماینده مردم رودبارخاطر نشان کرد: نشان دادن استعدادهای استان توقعاتی ایجاد کرده و مردم از این جهت ناراضی هستند و حق نیز با آنهاست، زمانی که مردم به استعدادهای منطقه واقف می شوند، می گویند چرا با وجود استعدادهای که در منطقه است، مصوبات استانی اجرا نمی شوند.

وی یاد آور شد: پروژه های که تعریف می شوند یا ماده 32 ندارد یا تامین اعتبار نمی شود و یا اینکه پیگیری جدی برای اجرای آن صورت نمی گیرد، امسال هم اعتبارا ت عمرانی و استانی  با سرعت کمی تزریق می شود و پروژه ها نیمه کاره رها شده اند.

کد مطلب 1135237

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