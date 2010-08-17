موضوعاتی چون: اخلاق مربیگری و روش تدریس قرآن در نشستهای بخشهای مختلف نمایشگاه قرآن طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 26 و 27 مرداد بررسی می‌شوند.