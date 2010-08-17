به گزارش خبرگزاری مهر، بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن کریم روز چهارشنبه 27 مرداد ماه در ساعت 21:30 میزبان نشست طب در قرآن در سالن شهید مفتح است.
بخش حوزوی امروز سهشنبه ساعت 21:30 نشستی را در رابطه با نقش تفسیر موضوعی قرآن در پاسخگویی به نیازهای بشر امروز در سالن شهید مفتح برگزار میکند.
این بخش فردا 27 مرداد ماه در سال 19 میزبان نشست روابط دختر و پسر با حضور حجتالاسلام نقویان و حجتالاسلام آقا تهرانی در سالن شهید مفتح خواهد بود.
نشست اخلاق مربیگری با حضور مربیان قرآن فردا ساعت 21: 30 در سالن شهید مطهری برگزار میشود.
همچنین بخش آموزش چهارشنبه 27 مرداد ماه در سال 18:30 نشست بررسی روشهای تدریس برتر را با حضور گروه قرآن سازمان پژوهش در سالن علامه امینی برگزار خواهد کرد.
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