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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۲

تامینی در گفتگو با مهر:

میان خرید تضمینی برنج داخلی و واردات توازن ایجاد شود

میان خرید تضمینی برنج داخلی و واردات توازن ایجاد شود

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رشت بر لزوم واردات متعادل محصول برنج تاکید و گفت: برای جلوگیری از برهم خوردن بازار برنج پس از نقدی شدن یارانه ها توازنی میان خرید تضمینی برنج داخلی و واردات برنج خارجی ایجاد شود.

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه هئیت دولت استفاده از برنجهای خارجی در تمام وزارتخانه ‌ها، دستگاههای دولتی، انتظامی و سازمانها و نهادها ممنوع و تمامی ارگانها موظفند از برنج داخلی با کیفیت مطلوب گیلان و مازندران استفاده کنند.

وی همچنین یکی از دلایل کاهش قیمت برنج را واردات بی رویه این محصول به کشور دانست و اظهارداشت: دلیل این حجم واردات ایجاد تعادل خرید و فروش برنج در کشور پس از نقدی کردن یارانه هاست.

نماینده رشت با اعلام اینکه از مهمترین محصولات تولیدی زمین های کشاورزی گیلان برنج است، افزود: نیمی از محصول برنج امسال برخی از شالیکاران گیلانی آفت‌ زده است و کشاورزان از کیفیت پایین آفت کش‌ های وزارت جهاد کشاورزی گله دارند.

وی یاد آورشد: علاوه بر کاهش قیمت توافقی خرید برنج در برخی از موارد، آفت محصول برنج چنان بالاست که کشاورزان فقط نصف محصول شان سالم می ماند.

کد مطلب 1135240

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