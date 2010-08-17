میان خرید تضمینی برنج داخلی و واردات توازن ایجاد شود

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه هئیت دولت استفاده از برنجهای خارجی در تمام وزارتخانه ‌ها، دستگاههای دولتی، انتظامی و سازمانها و نهادها ممنوع و تمامی ارگانها موظفند از برنج داخلی با کیفیت مطلوب گیلان و مازندران استفاده کنند.

وی همچنین یکی از دلایل کاهش قیمت برنج را واردات بی رویه این محصول به کشور دانست و اظهارداشت: دلیل این حجم واردات ایجاد تعادل خرید و فروش برنج در کشور پس از نقدی کردن یارانه هاست.

نماینده رشت با اعلام اینکه از مهمترین محصولات تولیدی زمین های کشاورزی گیلان برنج است، افزود: نیمی از محصول برنج امسال برخی از شالیکاران گیلانی آفت‌ زده است و کشاورزان از کیفیت پایین آفت کش‌ های وزارت جهاد کشاورزی گله دارند.

وی یاد آورشد: علاوه بر کاهش قیمت توافقی خرید برنج در برخی از موارد، آفت محصول برنج چنان بالاست که کشاورزان فقط نصف محصول شان سالم می ماند.