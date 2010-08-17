تعیین حداقل و حداکثر قیمت برای اجاره بها امکانپذیر نیست

مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش اجاره بها در تهران، مدعی شد: اجاره بها در تهران تنها 5 تا 10 درصد افزایش داشته است که مبایعه نامه های اتحادیه آن را تایید می کند در حالی که در 3 ماهه ابتدای سال اجاره بها ثابت بود اما با شروع فصل اجاره ( فصل تابستان) قیمتها افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه اتحادیه از راهکارهای وزارت مسکن برای کنترل اجاره بها اطلاعی ندارد، گفت: شاید تنها با ابزارهای مالیاتی بتوان از افزایش اجاره بها جلوگیری کرد، در غیر این صورت هر کار دیگری از جمله تعیین حداقل و حداکثر قیمت برای اجاره بها عملی نیست.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک افزود: مالکیت افراد در اسلام قابل احترام است و تنها می توان خانه های خالی را مشمول مالیات کرد تا 190 هزار خانه خالی در تهران وارد بازار مسکن شوند.

قلی خسروی، وجود برخی سوداگران مسکن را از دلایل افزایش اجاره بها دانست و گفت: اغلب آنها سرمایه دارانی هستند که با شایعه پراکنی می خواهند از افزایش قیمتها سود ببرند. وی در عین حال اظهار داشت: مشکل مسکن را نمی توان در کوتاه مدت حل کرد.

به گزارش مهر، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی اخیرا با بیان اینکه میزان افزایش اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف تهران متفاوت است، تاکید کرده است: تعیین نرخ اجاره بهای مسکن نباید آزاد باشد و دولت می تواند با تعیین حداقل و حداکثر اجاره از نوسان آن جلوگیری کند.

به گفته وی، نباید تعیین نرخ اجاره بها آزاد باشد و در واقع یک نهاد غیر دولتی و یا دولتی باید ساماندهی و یا تعیین نرخ اجاره بها را بپذیرد و اگر این موضوع برعهده وزارت مسکن باشد با ابزار قانونی از این نوسانات جلوگیری می کند.